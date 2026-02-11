Атлетам, сменившим спортивное гражданство, могут запретить въезд в Россию

Министр спорта Михаил Дегтярев предупредил, что спортсменам, которые сменили спортивное гражданство, запретят въезд в Россию.
«Сейчас ввели нормы, я подписал такой приказ, даже одного шахматиста лишили звания гроссмейстера за смену гражданства спортивного. Всего лишить, запретить въезд в страну и пользование нашими объектами спорта», — заявил Михаил Дегтярев в эфире передачи «Центральный канал».
Он отметил, что в России спортсменов воспитывают, предоставляют базы и тренируют, а они меняют паспорт и уезжают из страны. По мнению министра, таких атлетов нужно «лишить всего».
Если идея министра будет поддержана, в Россию не смогут въезжать теннисист Александр Бублик, футболист Наир Тикнизян, теннисистки Елена Рыбакина, Дарья Касаткина, Камила Рахимова, борец Малик Шаваев, боец UFC Арман Царукян и десятки других известных спортсменов.