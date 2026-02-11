Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Атлетам, сменившим спортивное гражданство, могут запретить въезд в Россию

Министр спорта России предупредил о новых нормах.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Министр спорта Михаил Дегтярев предупредил, что спортсменам, которые сменили спортивное гражданство, запретят въезд в Россию.

«Сейчас ввели нормы, я подписал такой приказ, даже одного шахматиста лишили звания гроссмейстера за смену гражданства спортивного. Всего лишить, запретить въезд в страну и пользование нашими объектами спорта», — заявил Михаил Дегтярев в эфире передачи «Центральный канал».

Он отметил, что в России спортсменов воспитывают, предоставляют базы и тренируют, а они меняют паспорт и уезжают из страны. По мнению министра, таких атлетов нужно «лишить всего».

Если идея министра будет поддержана, в Россию не смогут въезжать теннисист Александр Бублик, футболист Наир Тикнизян, теннисистки Елена Рыбакина, Дарья Касаткина, Камила Рахимова, борец Малик Шаваев, боец UFC Арман Царукян и десятки других известных спортсменов.