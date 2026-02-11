Губерниев — о планах Дегтярева на запрет въезда в РФ: Не понимаю, как это реализуют

«Не очень понимаю, как запретят въезд в страну, если у человека есть российский паспорт. Как это будет выглядеть на практике? Может, Дегтярева неправильно поняли. Но мы уже ничему не удивляемся: налоги выросли, телеграм барахлит. Как можно гражданам РФ ограничивать въезд в Россию? Можно понять, как использовать эти базы. Но важно, как это будет на практике. Если человек заплатит деньги, почему он не может где-то готовиться?



Эти вопросы требуют детального рассмотрения. Важно, как будет на практике. Думаю, министра неправильно поняли или он имел в виду что-то другое», — сказал Губерниев Metaratings.ru