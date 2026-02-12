Мостовой — о россиянах на ОИ: Выступают плохо. А чего ожидали?

На Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов. Лучшим результатом россиян остается 4-е место лыжника Савелия Коростелева в скиатлоне (10+10 км).
— Конечно, смотрю Олимпиаду. Жалко только, что показывают в интернете. Вчера смотрел фигурное катание — нашего Гуменника и американца Малинина с японцем Кагиямой. Когда профессионалы прекрасно выступают, мне не важно, из какой они страны. Главное, чтобы было хорошее выступление. Посмотрел фрагменты из женского хоккея и очень жду мужской.
— Но без России. Разве турнир без одной из сильнейших сборных в мире честен?
— Но другие же команды играют, они не виноваты. Так что я бы не говорил, что результат будет несправедливым. Спорт должен оставаться спортом! Какая разница, какой там паспорт?
— Российские спортсмены, которые поехали на Игры, пока выступают крайне…
— …плохо. Конечно. А чего вы ожидали? Мы же стоим на месте. Так будет и в других видах спорта, за исключением каких-то командных соревнований.
— Можно назвать наши результаты на Олимпиаде позорными?
— Нет, конечно! Вчера прочитал, что наша лыжница на местных соревнованиях что-то выигрывала, а тут споткнулась и упала. Но чтобы считать себя сильными, надо соревноваться с сильными! Иначе как ты узнаешь, какой ты, если будешь обыгрывать Гренаду и Монголию? У нас же любят кричать, что мы сильные, а потом приезжаем куда-то и думаем: «Ничего себе, как такое возможно?» И тут тебя ставят на место, — приводит слова Мостового «РБ Спорт».
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля.