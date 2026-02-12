Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дегтярев пояснил слова о запрете въезда в РФ уехавшим атлетам

Министр спорта Михаил Дегтярев уточнил, что имел в виду, говоря о запрете в отношении сменивших гражданство российских спортсменов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Накануне Михаил Дегтярев предложил запретить въезд в Россию спортсменам, сменившим спортивное гражданство, а также лишать их доступа к отечественной спортивной инфраструктуре. 12 февраля министр объяснил нашумевшую инициативу.

«Минспорт не может запретить въезд в Россию. Речь о запрете использовать спортивную инфраструктуру России для тренировок, когда спортсмен сменил гражданство и выступает за другую сборную. Никто не запрещает ему приезжать выступать в Россию как спортсмену другой сборной», — приводит слова министра пресс-служба ведомства.

На Олимпиаде-2026 выступают 36 человек, сменивших российское спортивное гражданство. Большинство из них участвуют в турнире по фигурному катанию. Шесть человек были знаменосцами своих сборных на церемонии открытия.