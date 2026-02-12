Дегтярев пояснил слова о запрете въезда в РФ уехавшим атлетам

«Минспорт не может запретить въезд в Россию. Речь о запрете использовать спортивную инфраструктуру России для тренировок, когда спортсмен сменил гражданство и выступает за другую сборную. Никто не запрещает ему приезжать выступать в Россию как спортсмену другой сборной», — приводит слова министра пресс-служба ведомства.