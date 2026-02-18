Дегтярев: запрещать въезд уехавшим из РФ спортсменам мы не будем

«Это была медиаинтервенция. Вот зачем мы с вами сейчас общаемся? Чтобы не было информационного вакуума. Министр должен задавать тренды, а все остальные — их комментировать. Видите, как мое высказывание всех всколыхнуло. Мои оппоненты ничего не поняли, постят видео, которое за счет этого набирает дополнительно тысячи просмотров в том числе среди тех, кто никогда бы и не посмотрел интервью с министром спорта.



А если говорить об отъезжающих и меняющих гражданство спортсменах, то все понимают, что нужно принимать меры. Это вообще безобразие. Кинул паспорт и уехал. Некоторые ведут себя спокойно, а некоторые ещё и поливают Россию грязью. Поэтому первой ласточкой был приказ о лишении спортивных званий. Следующим этапом, и мы к этому снаряду однозначно подойдем, будут или юридически обязывающие соглашения финансового характера, или штрафные санкции и обязанность возместить государству финансы, которые мы тратим на подготовку атлетов. Меры будут. Так просто мы это не оставим.



Я могу сказать, что после того, как мы заняли позицию по возвращению в международную спортивную семью, а спортсменов перестали называть то иноагентами, то бомжами, у нас резко сократился переход в другие сборные. До 2024 года уходили десятки и сотни, а сейчас — единицы.



Для чистоты отношений, конечно, надо продумать меры воздействия. Мы их обязательно продумаем. Но запрещать въезд, конечно, не будем. Мы не такие. Пусть все приезжают, однако тренироваться бесплатно на российских спортивных объектах им не дадим. А то получается, что тренируются здесь, а выступают там», — сказал Дегтярев.