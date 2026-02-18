Украинские чиновники будут бойкотировать Паралимпийские зимние игры

Это решение связано с допуском россиян и белорусов, которые будут выступать на Паралимпиаде с флагом и гимном. В соревнованиях примут участие шесть спортсменов из России и четверо — из Беларуси.
Бидный пояснил, что спортсмены из Украины примут участие в соревнованиях, но ни один официальный представитель страны не будет присутствовать на церемонии открытия или на каких-либо других мероприятиях Игр.
Шесть российских спортсменов получили приглашения на Паралимпиаду. В горнолыжном спорте выступят трехкратный чемпион Паралимпийских игр Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина; в лыжных гонках — многократный чемпион мира Иван Голубков, а также призер чемпионата мира Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным; в парасноуборде — Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.
Зимняя Паралимпиада состоится с 6 по 15 марта 2026 года в Италии.