Украинские чиновники будут бойкотировать Паралимпийские зимние игры

Об этом заявил министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Минспорта Белоруссии

Это решение связано с допуском россиян и белорусов, которые будут выступать на Паралимпиаде с флагом и гимном. В соревнованиях примут участие шесть спортсменов из России и четверо — из Беларуси.

Бидный пояснил, что спортсмены из Украины примут участие в соревнованиях, но ни один официальный представитель страны не будет присутствовать на церемонии открытия или на каких-либо других мероприятиях Игр.

Шесть российских спортсменов получили приглашения на Паралимпиаду. В горнолыжном спорте выступят трехкратный чемпион Паралимпийских игр Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина; в лыжных гонках — многократный чемпион мира Иван Голубков, а также призер чемпионата мира Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным; в парасноуборде — Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.

Зимняя Паралимпиада состоится с 6 по 15 марта 2026 года в Италии.