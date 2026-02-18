Минспорта ответил, будут ли у российских атлетов медали на ОИ-2026

— Давайте вернемся к олимпийской теме. Медали в Италии будут?
— Очень надеюсь. Верю. Но спорт — это такое дело…
— А если не будет медалей, это будет ударом по престижу?
— Удар был бы, если бы нас там вообще не было. А то, что мы там есть, это уже хороший результат. Вот, например, наши саночники, кто в Италии выступил, через четыре года будут бороться за медали. Ну пусть они сейчас занимают какое-то 13-е, 14-е место. Через четыре года они будут на подиуме!
А вот если бы не поехали сейчас, то только через четыре года эти 13-е места бы занимали. Сейчас же с них сняли бан, они будут по международным турнирам ездить, опыт получать. А мотивация уже есть. Побывав один раз там, в эпицентре, уже с этого пути не свернуть. Тот же Савелий Коростелев, Дарья Непряева. Я убежден, что это будущие олимпийские чемпионы. А если бы их не было сейчас там, то я не знаю, на что бы они могли дальше рассчитывать, — сказал Дегтярев «Чемпионату».
Напомним, пока 13 российских спортсменов, отправившихся на Олимпиаду, не завоевали медалей. Основным претендентом на награду сейчас является российская фигуристка Аделия Петросян. Ее коллега Петр Гуменник занял шестое место по итогам двух прокатов. Петросян после короткой программы, прошедшей 17 февраля, на промежуточном пятом месте.