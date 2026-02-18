Минспорта ответил, будут ли у российских атлетов медали на ОИ-2026

А вот если бы не поехали сейчас, то только через четыре года эти 13-е места бы занимали. Сейчас же с них сняли бан, они будут по международным турнирам ездить, опыт получать. А мотивация уже есть. Побывав один раз там, в эпицентре, уже с этого пути не свернуть. Тот же Савелий Коростелев, Дарья Непряева. Я убежден, что это будущие олимпийские чемпионы. А если бы их не было сейчас там, то я не знаю, на что бы они могли дальше рассчитывать, — сказал Дегтярев «Чемпионату».