МОК объяснил, почему атлеты из России не получили телефоны в подарок

Как сообщалось ранее, российские атлеты не получили от организаторов Олимпийских игр 2026 года мобильные телефоны, которые были подарены другим участникам Игр при заселении в Олимпийскую деревню.
«В целях соблюдения действующего законодательства, мы, к сожалению, не можем предоставлять устройства спортсменам из определенных стран. Однако МОК приложил максимум усилий, чтобы все участники зимних Олимпийских игр имели доступ к важной информации о соревнованиях и игровым сервисам для спортсменов, которые обычно доступны через эти устройства», — указано в заявлении.
Напомним, во время Олимпиады в Париже в 2024 году спортсменам из России также не вручили телефоны, сделанные эксклюзивно для них.