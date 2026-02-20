Норвегия обновила рекорд по числу золотых медалей на зимних ОИ

Главными героями XXV зимних Олимпийских игр в составе норвежской команды стали Йоханнес Клебо (лыжные гонки, пять золотых медалей), Йенс Офтебро (лыжное двоеборье, три золота). Анна Удин Стрем (прыжки на лыжах) и Эйнар Хедегарт (лыжные гонки) — по две золотые медали.