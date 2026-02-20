Норвегия обновила рекорд по числу золотых медалей на зимних ОИ

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале‑Шевдал одержал победу в масс‑старте на 15 км. Для сборной Норвегии это 17‑я золотая медаль на Играх‑2026 в Италии.
Спортсмены из Норвегии улучшили собственный рекорд, который они установили на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, завоевав 16 наград высшей пробы.
Главными героями XXV зимних Олимпийских игр в составе норвежской команды стали Йоханнес Клебо (лыжные гонки, пять золотых медалей), Йенс Офтебро (лыжное двоеборье, три золота). Анна Удин Стрем (прыжки на лыжах) и Эйнар Хедегарт (лыжные гонки) — по две золотые медали.
Зимние Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся в воскресенье, 22 февраля.