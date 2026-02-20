Ричмонд
Норвегия обновила рекорд по числу золотых медалей на зимних ОИ

Сборная Норвегии обновила рекорд по количеству завоеванных золотых медалей на одних зимних Олимпийских играх.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале‑Шевдал одержал победу в масс‑старте на 15 км. Для сборной Норвегии это 17‑я золотая медаль на Играх‑2026 в Италии.

Спортсмены из Норвегии улучшили собственный рекорд, который они установили на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, завоевав 16 наград высшей пробы.

Главными героями XXV зимних Олимпийских игр в составе норвежской команды стали Йоханнес Клебо (лыжные гонки, пять золотых медалей), Йенс Офтебро (лыжное двоеборье, три золота). Анна Удин Стрем (прыжки на лыжах) и Эйнар Хедегарт (лыжные гонки) — по две золотые медали.

Зимние Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся в воскресенье, 22 февраля.