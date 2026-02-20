МОК изучит вопрос с появлением Инфантино на «Совете мира»

Международный олимпийский комитет рассмотрит участие своего члена и президента ФИФА Джанни Инфантино в заседании «Совета мира». Об этом на пресс-конференции сообщила глава МОК Кирсти Ковентри.
Первое заседание «Совета мира», созданного в том числе для реализации американской инициативы по урегулированию конфликта в Секторе газа, состоялось накануне в Вашингтоне. Инфантино присутствовал на встрече в красной кепке с надписью «США» и числами 45−47, обозначающими порядок президентских сроков Дональда Трампа. По словам Ковентри, она не была осведомлена о его участии в этом мероприятии.
«Мы сохраняем политический нейтралитет. Это единственный способ для организации обеспечить честность соревнований», — подчеркнула она. Глава МОК добавила, что Олимпийская хартия четко определяет требования к членам комитета.
Инфантино представил соглашение о сотрудничестве ФИФА с «Советом мира». Документ предусматривает строительство в Газе 50 мини-полей и пяти полноразмерных футбольных площадок, а также академии и стадиона на 20 тысяч зрителей.
Как отмечает Reuters, Олимпийская хартия обязывает членов МОК действовать независимо от политических и коммерческих интересов. Им запрещено принимать от правительств, организаций или других сторон какие-либо указания, которые могут ограничить их свободу действий и голосования. Инфантино вошел в состав МОК в 2020 году.