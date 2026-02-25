Гендиректор организационного комитета Олимпиады-2030 покинул свой пост

Генеральный директор организационного комитета зимних Олимпийских игр 2030 года Сирил Линетт подал в отставку. Об этом сообщает французское издание RMC Sport и Associated Press.
Как сообщает источник, решение было принято на фоне усугубившегося конфликта между Линеттом и председателем оргкомитета Эдгаром Гроспироном.
В официальном заявлении комитета поблагодарили Линетта за его работу, но также подчеркнули, что его уход «отражает коллективное стремление внести новый импульс через обновление системы».
«Заинтересованные стороны подтверждают свою приверженность успеху зимних Олимпийских и Паралимпийских игр во Французских Альпах 2030 года. Коллективным приоритетом остаётся продолжение уже проводимой работы по проекту», — говорится в сообщении.
Зимние Олимпийские игры 2030 года пройдут во Французских Альпах с 1 по 17 февраля. Ранее оргкомитет покинули операционный директор Анн Мурак, директор по коммуникациям Артур Рише и глава комитета по вознаграждениям Бертран Мео.
Линетту 54 года, ранее он занимал должности руководителя спортивного отдела телеканала Canal+, генерального директора спортивной ежедневной газеты L'Equipe и генерального директора французской группы компаний Pari Mutuel Urbain, занимающейся конным спортом.