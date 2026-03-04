Ричмонд
Сборной Германии не будет на открытии Паралимпиады не из-за бойкота

Национальный паралимпийский комитет Германии не будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на директора по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (IPC) Крэйга Спенса.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Германия будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады из-за допуска россиян и белорусов к турниру с национальной символикой.

По информации источника, немецкие спортсмены не поедут на церемонию открытия Паралимпиады из-за раннего начала соревнований на следующий день.

«Национальный паралимпийский комитет Германии не бойкотирует открытие Паралимпиады. Спортсмены не едут на церемонию, потому что на следующий день у них начинаются соревнования. Национальный комитеты не обязаны присутствовать на церемонии открытия. В прошлом году несколько паралимпийских комитетов проинформировали IPC о том, что они не смогут присутствовать на церемонии открытия из-за раннего начала соревнований на следующий день. Соревнования по четырем из шести видов спорта начнутся на следующее утро в 9:30», — сказал Спенс.

В конце февраля стало известно, что Финляндия пропустит церемонию открытия Паралимпиады. Также о намерении бойкотировать церемонию открытия заявили делегации пяти стран: Украины, Чехии, Литвы, Польши и Эстонии.

Двусторонние приглашения на Паралимпийские игры 2026 года получили шесть россиян. Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что российские спортсмены поборются за 18 комплектов медалей на Паралимпиаде.

Паралимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта.