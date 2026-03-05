Польское ТВ будет прерывать трансляцию Паралимпиады из-за россиян

Польская телекомпания TVP объявила, что будет прерывать трансляцию XIX зимних Паралимпийских игр, которые пройдут в Милане и Кортина д’Ампеццо, в те моменты, когда в эфире будут появляться спортсмены из России и Белоруссии. Об этом говорится в официальном заявлении вещателя.