Польское ТВ будет прерывать трансляцию Паралимпиады из-за россиян

Польская телекомпания TVP объявила, что будет прерывать трансляцию XIX зимних Паралимпийских игр, которые пройдут в Милане и Кортина д’Ампеццо, в те моменты, когда в эфире будут появляться спортсмены из России и Белоруссии. Об этом говорится в официальном заявлении вещателя.
Такое решение руководство TVP приняло в ответ на позицию Международного паралимпийского комитета, позволившего атлетам из этих стран участвовать в соревнованиях с национальной символикой.
«Во время церемонии открытия, как только на экране появятся представители России или Белоруссии, трансляция будет немедленно остановлена», — сообщили в компании. В этот момент вместо видеотрансляции зрителям покажут специальную надпись со словами поддержки Украине.
Отмечается, что такое же правило будет действовать и во время церемоний награждения, если среди участников окажутся спортсмены из России или Белоруссии.
Пять стран приняли решение о бойкоте церемонии открытия Паралимпийских игр из-за допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под национальной символикой. Это Украина, Литва, Польша, Эстония и Чехия.