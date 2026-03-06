Иран отказался участвовать в Паралимпийских играх в Италии

Паралимпийскую сборную Ирана на Паралимпиаде должен был представить всего один спортсмен — лыжник Абульфазл Хатиби Мианаеи. Его выступление было запланировано в гонках, которые пройдут 10 и 11 марта.
«Это действительно разочарование для мирового спорта и для самого Абульфазла, так как у него нет гарантий безопасного путешествия на свою третью Паралимпиаду. Однако, учитывая, что конфликт продолжается, риск для человеческой жизни слишком высок», — заявил президент МПК Эндрю Парсонс.
Ранее президент МПК Эндрю Парсонс высказался по поводу участия российских и белорусских спортсменов на Играх-2026 с флагом и гимном. Он отметил, что в организации уважают все мнения касательно этого вопроса. В качестве знаменосцев сборной России на параде спортсменов выбраны лыжница Анастасия Багиян и горнолыжник Алексей Бугаев.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина д'Ампеццо состоятся с 6 по 15 марта.