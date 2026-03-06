Глава МПК: Ветераны СВО смогут участвовать в будущих Паралимпиадах

Российским солдатам, получившим ранения во время военной операции на Украине, будет разрешено участвовать в будущих Паралимпийских играх. Об этом Би-би-си заявил глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс.
«Когда Генеральная ассамблея МПК приняла решение снять дисквалификацию с России и Белоруссии, было решено относиться к ним как к любому другому национальному паралимпийскому комитету. Многие страны набирают спортсменов из вооруженных сил, поэтому, если Россия поступит так же, она будет не единственной», — сказал глава Международного паралимпийского комитета.
Глава IPC отметил, что паралимпийское движение зародилось после Второй мировой войны, в частности, среди раненых военнослужащих. «Мы против любой войны, любого конфликта, но мы предлагаем возможность реинтеграции в общество через спорт для тех, кто получил ранения на войне. Нам неважно, что они делали в прошлом на поле боя. Конечно, военные преступления — это другое, но то, что мы предлагаем, — это второй шанс», — добавил Парсонс.
В пятницу, 6 марта, открываются зимние Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Российские спортсмены допущены туда под своим флагом, что случилось впервые с Игр-2014 в Сочи.