Глава МПК: Ветераны СВО смогут участвовать в будущих Паралимпиадах

Глава МПК Эндрю Парсонс отметил, что во многих странах набирают спортсменов из вооруженных сил, поэтому, «если Россия поступит так же, она будет не единственной».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Российским солдатам, получившим ранения во время военной операции на Украине, будет разрешено участвовать в будущих Паралимпийских играх. Об этом Би-би-си заявил глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс.

«Когда Генеральная ассамблея МПК приняла решение снять дисквалификацию с России и Белоруссии, было решено относиться к ним как к любому другому национальному паралимпийскому комитету. Многие страны набирают спортсменов из вооруженных сил, поэтому, если Россия поступит так же, она будет не единственной», — сказал глава Международного паралимпийского комитета.

Глава IPC отметил, что паралимпийское движение зародилось после Второй мировой войны, в частности, среди раненых военнослужащих. «Мы против любой войны, любого конфликта, но мы предлагаем возможность реинтеграции в общество через спорт для тех, кто получил ранения на войне. Нам неважно, что они делали в прошлом на поле боя. Конечно, военные преступления — это другое, но то, что мы предлагаем, — это второй шанс», — добавил Парсонс.

В пятницу, 6 марта, открываются зимние Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Российские спортсмены допущены туда под своим флагом, что случилось впервые с Игр-2014 в Сочи.