Глава МПК: Ветераны СВО смогут участвовать в будущих Паралимпиадах

Глава IPC отметил, что паралимпийское движение зародилось после Второй мировой войны, в частности, среди раненых военнослужащих. «Мы против любой войны, любого конфликта, но мы предлагаем возможность реинтеграции в общество через спорт для тех, кто получил ранения на войне. Нам неважно, что они делали в прошлом на поле боя. Конечно, военные преступления — это другое, но то, что мы предлагаем, — это второй шанс», — добавил Парсонс.