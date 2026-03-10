Путин поздравил Багиян и Ворончихину с золотом на Паралимпиаде

«Благодаря отличной подготовке, силе духа и характера вы пополнили копилку сборной России медалью высшей пробы. Эта уверенная победа — достойный вклад в развитие отечественного и мирового паралимпизма. Убежден, она вдохновит вас на новые яркие свершения в жизни и спорте. Так держать!» — добавил президент.