Путин поздравил Багиян и Ворончихину с золотом на Паралимпиаде

«Мы гордимся вами, вашими товарищами по команде, которые достойно выступают под национальным флагом страны», — заявил Путин. Он также отметил тренеров спортсменок.
«Благодаря отличной подготовке, силе духа и характера вы пополнили копилку сборной России медалью высшей пробы. Эта уверенная победа — достойный вклад в развитие отечественного и мирового паралимпизма. Убежден, она вдохновит вас на новые яркие свершения в жизни и спорте. Так держать!» — добавил президент.
10 марта лыжница Багиян выиграла золотую медаль в спринте среди атлетов с нарушением зрения. Ее ведущим спортсменом был Сергей Синякин. Выигранное Багиян золото стало вторым для российских спортсменов на Паралимпиаде. Первую золотую медаль 9 марта российской команде принесла горнолыжница Варвара Ворончихина в супергиганте.
Паралимпийские игры завершатся 15 марта, в них принимают участие шесть российских спортсменов. Россияне выступают на Паралимпиаде с национальной символикой впервые за 12 лет.