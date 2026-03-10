Фетисов назвал героическими результаты российских паралимпийцев

«Мы гордимся ими. В непростых условиях они показывают героические результаты. У них есть флаг и гимн — все, что соответствует здравому смыслу», — цитирует Фетисова ТАСС.
9 марта российская горнолыжница Варвара Ворончихина одержала победу в супергиганте, принеся сборной России первую золотую медаль на Паралимпиаде в Италии. Гимн России прозвучал на Играх впервые за 12 лет. Днем позднее лыжница Анастасия Багиян завоевала золотую медаль в спринте.
Сборная России занимает 10-е место в медальном зачете, в активе россиян также две бронзовые награды, которые завоевали горнолыжники Алексей Бугаев и Ворончихина.
Паралимпийские игры завершатся 15 марта, в них принимают участие шесть российских спортсменов.