Фетисов назвал героическими результаты российских паралимпийцев

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что выступающие на Играх в Италии паралимпийцы сборной России являются героями.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Алексей Смагин/ТАСС

«Мы гордимся ими. В непростых условиях они показывают героические результаты. У них есть флаг и гимн — все, что соответствует здравому смыслу», — цитирует Фетисова ТАСС.

9 марта российская горнолыжница Варвара Ворончихина одержала победу в супергиганте, принеся сборной России первую золотую медаль на Паралимпиаде в Италии. Гимн России прозвучал на Играх впервые за 12 лет. Днем позднее лыжница Анастасия Багиян завоевала золотую медаль в спринте.

Сборная России занимает 10-е место в медальном зачете, в активе россиян также две бронзовые награды, которые завоевали горнолыжники Алексей Бугаев и Ворончихина.

Паралимпийские игры завершатся 15 марта, в них принимают участие шесть российских спортсменов.