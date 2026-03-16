Дегтярев: нельзя отстранять страны за нарушение олимпийского перемирия

Международный олимпийский комитет (МОК) оказался в затруднительном положении, признав, что страны нельзя отстранять за нарушение олимпийского перемирия. Об этом заявил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
«Как юрист, я использую юридический язык в общении с иностранными функционерами, и МОК своей позицией оказался в ловушке, признав, что отстранение стран и их спортсменов за нарушение олимпийского перемирия невозможно, так как они не несут ответственности за такие действия. При этом в 2022 году МОК именно нарушение перемирия назвал причиной отстранения России», — отметил Дегтярев «Ведомостям».
«Сегодня перемирие нарушают США и Израиль, но спортсмены из этих стран продолжают участвовать в соревнованиях. Это заявление МОК имеет не только моральную, но и юридическую составляющую, которую мы намерены использовать в суде. Мы также готовы к восстановлению ОКР, поскольку все противоречия устранены, и с нас уже не могут ничего требовать», — добавил министр спорта.
Ранее ТАСС сообщал о заявлении МОК, в котором организация подчеркивала, что спорт должен оставаться объединяющей силой в мире, охваченном конфликтами и трагедиями.