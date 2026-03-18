«Что касается того, что спорт должен быть маяком — это правда. У нас в советское время был такой фокусник, если мне память не изменяет, Амаяк Акопян. Он показывал такие фокусы, которым все удивлялись и восхищались. Очень хотелось бы, чтобы в связи со сменой команды в Международном олимпийском комитете, чтобы МОК перестал заниматься фокусами, перестал бы использовать международный спорт в качестве инструмента политической борьбы», — сказал глава государства на совещании с членами правительства.
Путин отметил, что спорт должен объединять мир, способствовать разрешению конфликтов, а не усугублять их. Он выразил надежду, что МОК вернется к принципам, заложенным основателем современного олимпизма Пьером де Кубертеном. «Будем надеяться, что так оно и будет в ближайшее время», — добавил глава государства.
В 2022 году МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях. Большинство организаций последовали этим рекомендациям. Позднее спортсменов двух стран стали возвращать на турниры, но в большинстве случаев только в нейтральном статусе и не в командных видах. На Олимпийских играх в 2024 и 2026 годах в нейтральном статусе было допущено ограниченное количество российских и белорусских атлетов.