Путин призвал МОК перестать «заниматься фокусами»

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что Международный олимпийский комитет (МОК) перестанет «заниматься фокусами».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Пресс-служба Президента России

В начале марта МОК заявил, что не будет вводить санкции против Израиля и США в связи с военной операцией против Ирана, подчеркнув, что спорт должен оставаться маяком надежды, объединяющей весь мир.

«Что касается того, что спорт должен быть маяком — это правда. У нас в советское время был такой фокусник, если мне память не изменяет, Амаяк Акопян. Он показывал такие фокусы, которым все удивлялись и восхищались. Очень хотелось бы, чтобы в связи со сменой команды в Международном олимпийском комитете, чтобы МОК перестал заниматься фокусами, перестал бы использовать международный спорт в качестве инструмента политической борьбы», — сказал глава государства на совещании с членами правительства.

Путин отметил, что спорт должен объединять мир, способствовать разрешению конфликтов, а не усугублять их. Он выразил надежду, что МОК вернется к принципам, заложенным основателем современного олимпизма Пьером де Кубертеном. «Будем надеяться, что так оно и будет в ближайшее время», — добавил глава государства.

В 2022 году МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях. Большинство организаций последовали этим рекомендациям. Позднее спортсменов двух стран стали возвращать на турниры, но в большинстве случаев только в нейтральном статусе и не в командных видах. На Олимпийских играх в 2024 и 2026 годах в нейтральном статусе было допущено ограниченное количество российских и белорусских атлетов.

В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше