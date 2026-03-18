Путин призвал МОК перестать «заниматься фокусами»

«Что касается того, что спорт должен быть маяком — это правда. У нас в советское время был такой фокусник, если мне память не изменяет, Амаяк Акопян. Он показывал такие фокусы, которым все удивлялись и восхищались. Очень хотелось бы, чтобы в связи со сменой команды в Международном олимпийском комитете, чтобы МОК перестал заниматься фокусами, перестал бы использовать международный спорт в качестве инструмента политической борьбы», — сказал глава государства на совещании с членами правительства.