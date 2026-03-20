Паралимпийский комитет России ведет переговоры по переходу в Азию

Российская лыжница Анастасия Багиян на Паралимпиаде в Италии завоевала три золотые медали: в гонках на дистанциях 20 и 10 км с раздельным стартом, а также в спринте. Горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала два золота (в супергиганте и в слаломе), а также серебро (в гигантском слаломе) и бронзу (в скоростном спуске). Лыжник Иван Голубков стал двукратным паралимпийским чемпионом (в гонках на 10 км и 20 км с раздельным стартом). Горнолыжник Алексей Бугаев взял золото в слаломе и две бронзы — в скоростном спуске и в гигантском слаломе.