Паралимпийский комитет России ведет переговоры по переходу в Азию

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал о переговорах по переходу организации в Азию.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

20 марта в подольском дворце культуры «Октябрь» прошла очередная отчетно‑выборная конференция ПКР.

 — Президент Азиатского паралимпийского комитета Маджид Рашид поздравил Паралимпийский комитет России с 30‑летием. Они на Генеральной Ассамблее Международного паралимпийского комитета в 2023 и 2025 годах поддерживали нас. Проводим переговоры по переходу нашего Паралимпийского комитета в Азию, — передает слова Рожкова «Матч ТВ».

В 2023 году Рожков рассказывал, что представители Международного паралимпийского комитета (МПК) в устных разговорах не возражают против перехода ПКР из европейского в азиатский комитет (АПК).

На Паралимпийских играх в Италии выступили шестеро россиян, они были допущены с флагом и гимном. Команда из шести человек завоевала восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды.

Российская лыжница Анастасия Багиян на Паралимпиаде в Италии завоевала три золотые медали: в гонках на дистанциях 20 и 10 км с раздельным стартом, а также в спринте. Горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала два золота (в супергиганте и в слаломе), а также серебро (в гигантском слаломе) и бронзу (в скоростном спуске). Лыжник Иван Голубков стал двукратным паралимпийским чемпионом (в гонках на 10 км и 20 км с раздельным стартом). Горнолыжник Алексей Бугаев взял золото в слаломе и две бронзы — в скоростном спуске и в гигантском слаломе.