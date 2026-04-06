Умер экс-президент WADA, начавший расследования против России

Причина смерти Риди, который также был почетным членом МОК, не уточняется. В связи с его кончиной у штаб-квартиры МОК в Лозанне будет приспущен олимпийский флаг.
«Сэр Крейг посвятил свою жизнь служению спорту и олимпийскому движению. Он был неизменным защитником честности и с достоинством вел мировое спортивное сообщество через самые трудные моменты своей истории. Его вклад в Олимпийские игры и чистоту спорта по всему миру навсегда останется в памяти будущих поколений», — отметила глава МОК Кирсти Ковентри.
Риди родился в Шотландии в 1941 году. С 1992-го по 2005 год он возглавлял Британскую олимпийскую ассоциацию (BOA), сыграв ключевую роль в победе Лондона в борьбе за право проведения Олимпийских игр 2012 года. Также он возглавлял организационный комитет лондонских Игр. В 1994 году Риди стал членом МОК, позже входил в исполком организации (2009−2012) и занимал должность вице-президента МОК с 2012-го по 2016 годы.
В 2013 году Риди был избран третьим президентом WADA. В начале 2020 года он уступил этот пост поляку Витольду Баньке. В конце 2019 года, под его руководством, WADA ввело санкции против российского спорта в ответ на допинг-скандалы: Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу, а российские спортсмены были отстранены от участия в крупных международных соревнованиях под государственным флагом на четыре года. РУСАДА не согласилось с решением и обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS), который сократил срок наказания до двух лет, однако статус РУСАДА до сих пор не восстановлен.