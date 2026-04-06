Умер экс-президент WADA, начавший расследования против России

В 2013 году Риди был избран третьим президентом WADA. В начале 2020 года он уступил этот пост поляку Витольду Баньке. В конце 2019 года, под его руководством, WADA ввело санкции против российского спорта в ответ на допинг-скандалы: Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу, а российские спортсмены были отстранены от участия в крупных международных соревнованиях под государственным флагом на четыре года. РУСАДА не согласилось с решением и обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS), который сократил срок наказания до двух лет, однако статус РУСАДА до сих пор не восстановлен.