В МОК заявили, что трансгендеры смогут участвовать в Олимпиадах

В Международном олимпийском комитете (МОК) рассказали, при каких условиях трансгендеры смогут принимать участие в Олимпийских играх.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В МОК отметили, что такие спортсмены имеют право соревноваться в категории, которая соответствует их биологическому полу.

«Трансгендерные спортсменки, биологически являющиеся женщинами и отвечающие квалификационным стандартам, могут соревноваться в женской категории при условии, что они не использовали тестостерон или другие андрогены», — говорится в сообщении МОК. Аналогичные требования и к трансгендерным спортсменам, которые биологически являются мужчинами. Ранее МОК запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях.

На Олимпиаде в Токио в 2021 году впервые выступил спортсмен-трансгендер. В женских соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории до 87 кг приняла участие новозеландка Лорел Хаббард, заняв последнее место и не сумев выполнить ни одной попытки.

В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
