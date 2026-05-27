В МОК заявили, что трансгендеры смогут участвовать в Олимпиадах

В МОК отметили, что такие спортсмены имеют право соревноваться в категории, которая соответствует их биологическому полу.
«Трансгендерные спортсменки, биологически являющиеся женщинами и отвечающие квалификационным стандартам, могут соревноваться в женской категории при условии, что они не использовали тестостерон или другие андрогены», — говорится в сообщении МОК. Аналогичные требования и к трансгендерным спортсменам, которые биологически являются мужчинами. Ранее МОК запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях.
На Олимпиаде в Токио в 2021 году впервые выступил спортсмен-трансгендер. В женских соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории до 87 кг приняла участие новозеландка Лорел Хаббард, заняв последнее место и не сумев выполнить ни одной попытки.