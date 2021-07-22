Россияне назвали любимых спортсменов на Олимпиаде

23 июля состоится церемония Открытия Игр, которые пройдут в непростых условиях из-за пандемии коронавируса. Олимпиада должна была состояться в прошлом году, но была перенесена. На большинство соревнований зрителей не допустят, а иностранные болельщики не смогут посетить Игры вообще.

Но все ограничения не помешают российским болельщикам смотреть Олимпиаду и болеть за своих любимых спортсменов.

Спорт Mail.ru провел исследование, чтобы узнать, какие летние олимпийские виды спорта являются любимыми у россиян, и за каких спортсменов российские зрители собираются болеть.

41% россиян верит, что сборная России займет по итогам Игр место в пятерке лучших в медальном зачете. При этом только 5% уверены, что Россия сможет выиграть медальный зачет. 16% опрошенных назвали любимым олимпийским видом спорта легкую атлетику. Также в топ самых популярных видов спорта вошли плавание, спортивная и художественная гимнастика, футбол, теннис, гандбол, баскетбол и стрельба.

17% опрошенных назвали любимым российским спортсменом на Олимпиаде пловчиху Юлию Ефимову. Также в топ вошли легкоатлетка Мария Ласицкене, фехтовальщица Софья Великая, теннисист Даниил Медведев, волейболист Максим Михайлов, борец Абдулрашид Садуллаев, пловец Климент Колесников и гимнаст Никита Нагорный.

Исследование проводилось с 14 по 21 июля на проекте Спорт Mail.ru. В его ходе было опрошено около 8 тысяч респондентов из 52 регионов.