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22 июля, источник: Sportmail.ru

Россияне назвали любимых спортсменов на Олимпиаде

Спорт Mail.ru провел исследование среди пользователей и выяснил, сколько россиян верят в успех сборной России на Олимпийских играх в Токио, и за кого они собираются болеть.

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23 июля состоится церемония Открытия Игр, которые пройдут в непростых условиях из-за пандемии коронавируса. Олимпиада должна была состояться в прошлом году, но была перенесена. На большинство соревнований зрителей не допустят, а иностранные болельщики не смогут посетить Игры вообще.

Но все ограничения не помешают российским болельщикам смотреть Олимпиаду и болеть за своих любимых спортсменов.

Спорт Mail.ru провел исследование, чтобы узнать, какие летние олимпийские виды спорта являются любимыми у россиян, и за каких спортсменов российские зрители собираются болеть.

41% россиян верит, что сборная России займет по итогам Игр место в пятерке лучших в медальном зачете. При этом только 5% уверены, что Россия сможет выиграть медальный зачет. 16% опрошенных назвали любимым олимпийским видом спорта легкую атлетику. Также в топ самых популярных видов спорта вошли плавание, спортивная и художественная гимнастика, футбол, теннис, гандбол, баскетбол и стрельба.

17% опрошенных назвали любимым российским спортсменом на Олимпиаде пловчиху Юлию Ефимову. Также в топ вошли легкоатлетка Мария Ласицкене, фехтовальщица Софья Великая, теннисист Даниил Медведев, волейболист Максим Михайлов, борец Абдулрашид Садуллаев, пловец Климент Колесников и гимнаст Никита Нагорный.

Исследование проводилось с 14 по 21 июля на проекте Спорт Mail.ru. В его ходе было опрошено около 8 тысяч респондентов из 52 регионов.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. В программе Игр будет представлено 33 вида спорта, в которых разыграют 339 комплектов наград. Российские спортсмены выступят на Олимпиаде под флагом Олимпийского комитета России и будут представлены в 27 видах спорта.

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