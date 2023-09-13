Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Сибирь
Амур
00
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Динамо М
Футбол. Сборные
12.09
Шотландия
Англия
13
Футбол. Чемпионат Европы
12.09
Румыния
Косово
20
Футбол. Сборные
12.09
Германия
Франция
21
Все события
Фоторепортажи
17Дацик нокаутировал Томпсона, Тактаров и Монсон едва не подрались вместо бокса
21«Факел» погасил ЦСКА
13:56 (мск), источник: Sportmail.ru

В Коста-Рике состоялась гонка маскотов

На стадионе клуба «Депортиво Саприсса» прошла веселая гонка.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

В состязании маскотов клуба приняли участие около двух десятков маскотов коста-риканских клубов.

Уверенную победу одержала корова Лула.

Веселый хаос был тепло принят зрителями на трибунах, а весь забег сопровождался профессиональным комментарием.

Маскоты давно уже стали привычным явлением на стадионах мира. Некоторые из них при этом зарабатывают серьезные деньги.

Например, маскот команды НБА «Денвер Наггетс» лев Рокки, зарабатывает 625 тысяч долларов в год.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Спартак» проведет два домашних матча чемпионата КХЛ в Ташкенте
Ла Лига стала спонсором клуба из Уэльса с самым длинным названием в мире
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь