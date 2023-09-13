В Коста-Рике состоялась гонка маскотов

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&autoplay=1&id=456239380" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В состязании маскотов клуба приняли участие около двух десятков маскотов коста-риканских клубов.

Уверенную победу одержала корова Лула.

Веселый хаос был тепло принят зрителями на трибунах, а весь забег сопровождался профессиональным комментарием.

Маскоты давно уже стали привычным явлением на стадионах мира. Некоторые из них при этом зарабатывают серьезные деньги.