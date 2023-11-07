Устроивший стрельбу боксер рассказал, как поможет пострадавшим

«Они меня и мою девушку оскорбляли, на что я сделал замечание, а дальше понеслось», — сказал спортсмен.

Инцидент произошел вечером 5 ноября. 37-летний пьяный мужчина, находился около ресторана на Шлюзовой набережной, «в ходе внезапно возникшего конфликта нанес несколько ударов руками двум мужчинам, а затем не менее шести раз выстрелил из пистолета в их сторону и в сторону находящихся там же еще двух мужчин». Сообщается, что трое получили огнестрельные ранения, и еще у одного пострадавшего сломан нос.