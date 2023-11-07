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14:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Устроивший стрельбу боксер рассказал, как поможет пострадавшим

37-летний боксер Никита Иванов, устроивший стрельбу у московского ресторана заявил, что готов оплатить лечение пострадавшим.

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Источник: РИА "Новости"

«Я очень расстраиваюсь, что из-за меня эти ребята пострадали, оплачу им все лечение», — приводит слова Иванова «РИА Новости Спорт».

Иванов также рассказал, что привело его к решению стрелять в людей.

«Они меня и мою девушку оскорбляли, на что я сделал замечание, а дальше понеслось», — сказал спортсмен.

Инцидент произошел вечером 5 ноября. 37-летний пьяный мужчина, находился около ресторана на Шлюзовой набережной, «в ходе внезапно возникшего конфликта нанес несколько ударов руками двум мужчинам, а затем не менее шести раз выстрелил из пистолета в их сторону и в сторону находящихся там же еще двух мужчин». Сообщается, что трое получили огнестрельные ранения, и еще у одного пострадавшего сломан нос.

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