Устроивший стрельбу боксер рассказал, как поможет пострадавшим
37-летний боксер Никита Иванов, устроивший стрельбу у московского ресторана заявил, что готов оплатить лечение пострадавшим.
37-летний боксер Никита Иванов, устроивший стрельбу у московского ресторана заявил, что готов оплатить лечение пострадавшим.
«Я очень расстраиваюсь, что из-за меня эти ребята пострадали, оплачу им все лечение», — приводит слова Иванова «РИА Новости Спорт».
Иванов также рассказал, что привело его к решению стрелять в людей.
«Они меня и мою девушку оскорбляли, на что я сделал замечание, а дальше понеслось», — сказал спортсмен.
Инцидент произошел вечером 5 ноября. 37-летний пьяный мужчина, находился около ресторана на Шлюзовой набережной, «в ходе внезапно возникшего конфликта нанес несколько ударов руками двум мужчинам, а затем не менее шести раз выстрелил из пистолета в их сторону и в сторону находящихся там же еще двух мужчин». Сообщается, что трое получили огнестрельные ранения, и еще у одного пострадавшего сломан нос.