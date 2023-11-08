Министр спорта Украины подал в отставку
Олимпийский чемпион Вадим Гутцайт занимал должность министра на протяжении трех с половиной лет.
Олимпийский чемпион Вадим Гутцайт занимал должность министра на протяжении трех с половиной лет.
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт написал заявление об отставке. Об этом министр сообщил в соцсетях.
«Скоро почти год как я нахожусь на должности министра молодежи и спорта Украины и президента Национального олимпийского комитета Украины. В этом году было много манипуляций в отношении моих полномочий, принятых решений и сочетаний этих позиций», — написал Гутцайт в соцсетях.
Гутцайт сообщил, что планирует сосредоточиться на работе в НОК Украины.
Гутцайт был назначен министром спорта Украины в марте 2020 года. Главой НОК он стал в ноябре 2022 года, придя на смену другому олимпийскому чемпиону — Сергею Бубке.
Вадим Гутцайт — олимпийский чемпион 1992 года в составе Объединенной команды. Золотая медаль завоевана в командном первенстве по фехтованию на саблях.