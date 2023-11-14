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13:04 (мск), источник: Sportmail.ru

ЦБ выпустил памятные монеты с ЦСКА, «Динамо» и «Локомотивом»

Номинал монет — 1 рубль, тираж составил 10 тысяч штук.

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Банк России выпустил в обращение памятные серебряные монеты в серии «Российский спорт» с ЦСКА, «Динамо» и «Локомотивом».

«Эти имена знают все болельщики страны. ЦСКА и первое пролетарское спортивное общество “Динамо” были созданы 100 лет назад, весной 1923 года, “Локомотив” — в январе 1936 года. Клубы воспитали многих чемпионов. Сегодня в их стенах занимаются десятки тысяч взрослых и юных любителей спорта по всей России», — значится в сообщении пресс-службы Банка России.

Серебряные монеты номиналом 1 рубль (масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 г, проба сплава — 925) имеют форму круга диаметра 25,0 мм.

«Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений», — отмечается в заявлении на сайте ЦБ.

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