ЦБ выпустил памятные монеты с ЦСКА, «Динамо» и «Локомотивом»
Номинал монет — 1 рубль, тираж составил 10 тысяч штук.
Номинал монет — 1 рубль, тираж составил 10 тысяч штук.
Банк России выпустил в обращение памятные серебряные монеты в серии «Российский спорт» с ЦСКА, «Динамо» и «Локомотивом».
«Эти имена знают все болельщики страны. ЦСКА и первое пролетарское спортивное общество “Динамо” были созданы 100 лет назад, весной 1923 года, “Локомотив” — в январе 1936 года. Клубы воспитали многих чемпионов. Сегодня в их стенах занимаются десятки тысяч взрослых и юных любителей спорта по всей России», — значится в сообщении пресс-службы Банка России.
Серебряные монеты номиналом 1 рубль (масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 г, проба сплава — 925) имеют форму круга диаметра 25,0 мм.
«Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений», — отмечается в заявлении на сайте ЦБ.