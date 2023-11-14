ЦБ выпустил памятные монеты с ЦСКА, «Динамо» и «Локомотивом»

«Эти имена знают все болельщики страны. ЦСКА и первое пролетарское спортивное общество “Динамо” были созданы 100 лет назад, весной 1923 года, “Локомотив” — в январе 1936 года. Клубы воспитали многих чемпионов. Сегодня в их стенах занимаются десятки тысяч взрослых и юных любителей спорта по всей России», — значится в сообщении пресс-службы Банка России.