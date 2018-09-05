В США начали сжигать кроссовки Nike из-за рекламы с экс-футболистом НФЛ

30-летний Каперник известен принципиальной позицией: он садился на одно колено во время звучания американского гимна в знак социальной несправедливости и расового неравенства в США. С 2017 года клубы НФЛ не подписывают с ним контракт.



Каперник сотрудничает с Nike c 2011 года. Последние два года компания не использовала его образ. «Это один из самых вдохновляющих спортсменов своего поколения», — так Nike объяснил появление квотербека на рекламных плакатах.



Критики Каперника и его отношения к гимну США выразили свое отношение к новой кампании Nike, сжигая кроссовки и одежду этого производителя. В твиттере стали популярны два хештега: #JustBurnIt и #BoycottNike.