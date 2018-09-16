Студенты-спортсмены Кембриджского университета снялись обнаженными для календаря ради благотворительности (фото)
Члены спортивных студенческих команд в Кембриджском университете приняли участие в ежегодных съемках для календаря.
Члены спортивных студенческих команд в Кембриджском университете приняли участие в ежегодных съемках для календаря.
Спортсмены снимались обнаженными, деньги, полученные от продажи календаря пойдут на благотворительные цели.
Для нового календаря снимались парни и девушки, занимающиеся плаванием, горными лыжами, волейболом и акробатическим
Календарь стоит 10 фунтов, заказать его можно с 10 октября. Собранные деньги будут отправлены в следующие благотворительные фонды: Beat Eating Disorders (фонд по поддержке людей, страдающих от неправильного питания), Mary's Meals (фонд, помогающий детям, у которых нет денег на школьное питание), Papyrus (фонд по поддержке людей, задумывающихся о самоубийстве) и Cambridge Rape Crisis Centre (фонд, помогающий людям, пережившим изнасилование).