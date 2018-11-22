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16:26 (мск), источник: Sportmail.ru

В Мексике рестлер ударил соперника кирпичом (видео)

Пострадавшего срочно отвезли в больницу.

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Рестлер из Пуэрто-Рико по прозвищу Куэрво (Ворон) получил тяжелую травму головы. Во время поединка в Мексике, который уже назвали «смертельный бой», Анхель о Демонио бросил в него большой кирпич.

Перед этим Куэрво наносил удары по сопернику железным стулом, потом он решил поискать еще один тяжелый предмет. В этот момент в него прилетел кирпич.

Во время загрузки произошла ошибка.

Куэрво после удара был без сознания, затем очнулся. Бойца сразу отвезли в больницу, где ему сделали операцию, чтобы удалить опасный сгусток крови из головы.

По словам менеджера Куэрво операция прошла успешно.

Анхеля о Демонио дисквалифицировали на неопределенный срок.

Илья Андреев

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