В Мексике рестлер ударил соперника кирпичом (видео)

Рестлер из Пуэрто-Рико по прозвищу Куэрво (Ворон) получил тяжелую травму головы. Во время поединка в Мексике, который уже назвали «смертельный бой», Анхель о Демонио бросил в него большой кирпич.



Перед этим Куэрво наносил удары по сопернику железным стулом, потом он решил поискать еще один тяжелый предмет. В этот момент в него прилетел кирпич.