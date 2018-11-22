В Мексике рестлер ударил соперника кирпичом (видео)
Пострадавшего срочно отвезли в больницу.
Пострадавшего срочно отвезли в больницу.
Рестлер из
Перед этим Куэрво наносил удары по сопернику железным стулом, потом он решил поискать еще один тяжелый предмет. В этот момент в него прилетел кирпич.
Куэрво после удара был без сознания, затем очнулся. Бойца сразу отвезли в больницу, где ему сделали операцию, чтобы удалить опасный сгусток крови из головы.
По словам менеджера Куэрво операция прошла успешно.
Анхеля о Демонио дисквалифицировали на неопределенный срок.
Илья Андреев