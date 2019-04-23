Немецкий акробат научился забивать сверху с помощью слона (видео)
Это надо видеть.
Это надо видеть.
Дрессировщик и акробат Рене Касселли показал в своем инстаграме, как он начал делать трюки с баскетбольным мячом и забивать в кольцо сверху.
Касселли в свое время был победителем шоу Ninja Warrior в Германии. Такая подготовка помогает ему выполнять сложные прыжки.
Но не все трюки Касселли проходят так, как и было задумано. Вот тут он чуть не получил травму.
Иногда Касселли привлекает двух слонов к своим трюкам.
Теперь дрессировщику слонов можно устраивать свое шоу — с показательным выступлением на Матче звезд НБА, например.
Илья Андреев