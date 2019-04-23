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14:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Немецкий акробат научился забивать сверху с помощью слона (видео)

Это надо видеть.

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Дрессировщик и акробат Рене Касселли показал в своем инстаграме, как он начал делать трюки с баскетбольным мячом и забивать в кольцо сверху.

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Касселли в свое время был победителем шоу Ninja Warrior в Германии. Такая подготовка помогает ему выполнять сложные прыжки.

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Но не все трюки Касселли проходят так, как и было задумано. Вот тут он чуть не получил травму.

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Иногда Касселли привлекает двух слонов к своим трюкам.

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Теперь дрессировщику слонов можно устраивать свое шоу — с показательным выступлением на Матче звезд НБА, например.

Илья Андреев

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