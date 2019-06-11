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8Тренировка сборной России
11 июня, источник: Sportmail.ru

В выходные в небе Казани пройдут авиагонки

В последнее время Казань все чаще называют спортивной столицей России и в эти выходные она вновь подтвердит это звание. 15—16 июня в небе над городом пройдет этап Мирового чемпионата по авиагонкам Red Bull Air Race.

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Источник: redbullcontentpool.com

Это будет уже третий раз, когда столица Татарстана принимает у себя топовых пилотов со всего мира, и оба раза это было впечатляюще. В дебютной гонке в 2017 году из-за сложных погодных условий было сбито более 60 пилонов, а в следующем году тройку призеров разделили лишь 0,181 секунды.

На этот раз поражать воображение жителей и гостей Казани будут четырнадцать международных команд и пилотов. По итогам первого этапа чемпионата, состоявшегося 8 и 9 февраля в столице ОАЭ Абу-Даби, турнирную таблицу возглавил чемпион 2017 года — японец Ёсихидэ Муроя, опередив чемпиона-2018 — чеха Мартина Шонку всего на 0,003 секунды. Третьим стал американец Майкл Гулиан. Так что казанский этап Red Bull Air Race и на этот раз обещает быть зрелищным и весьма напряженным.

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