В выходные в небе Казани пройдут авиагонки
В последнее время Казань все чаще называют спортивной столицей России и в эти выходные она вновь подтвердит это звание.
В последнее время Казань все чаще называют спортивной столицей России и в эти выходные она вновь подтвердит это звание.
Это будет уже третий раз, когда столица Татарстана принимает у себя топовых пилотов со всего мира, и оба раза это было впечатляюще. В дебютной гонке в 2017 году
На этот раз поражать воображение жителей и гостей Казани будут четырнадцать международных команд и пилотов. По итогам первого этапа чемпионата, состоявшегося 8 и 9 февраля в столице ОАЭ