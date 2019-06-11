В выходные в небе Казани пройдут авиагонки

Это будет уже третий раз, когда столица Татарстана принимает у себя топовых пилотов со всего мира, и оба раза это было впечатляюще. В дебютной гонке в 2017 году из-за сложных погодных условий было сбито более 60 пилонов, а в следующем году тройку призеров разделили лишь 0,181 секунды.