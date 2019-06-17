Дым над водой: в Казани прошли международные авиагонки

У нас с самого начала этапа были прекрасные ощущения. Сегодня поменялось направление ветра, поэтому было очень сложно найти верную траекторию, но мой тактик Бен мне с этим помог. Команда работает на отлично. Все работают не покладая рук, так что я могу быть спокоен и просто летать как робот. Самолет летает очень быстро, поэтому мне нужно просто делать свою работу. Сегодня были такие плотные результаты в итоговом протоколе, да и в турнирной таблице мы идем довольно плотно, поэтому расслабиться на следующем этапе не получится. Само собой, на озере Балатон я буду бороться за победу.

Ёсехидэ Мурое