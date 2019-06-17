Дым над водой: в Казани прошли международные авиагонки
В минувшие выходные в столице Татарстана, наверное, самой часто звучащей фразой была английская «smoke on» — включить дым. Именно ей
В минувшие выходные в столице Татарстана, наверное, самой часто звучащей фразой была английская «smoke on» — включить дым. Именно ей
Порядка восьмидесяти тысяч зрителей, наблюдавших за происходящим в небе на обоих берегах реки Казанки, за эти два дня увидели и дым, и фигуры высшего пилотажа в исполнении семикратной абсолютной чемпионки мира россиянки Светланы Капаниной и, конечно, выступление самых опытных и быстрых пилотов в мире, которые в напряженной и часто непредсказуемой борьбе сражались за призовые очки казанского этапа.
Неожиданностей за эти два дня было много. Сильные пилоты выбывали на ранних этапах, сбивались 25-метровые надувные пилоны, служащие воротами на трассе, да и погода постоянно преподносила собственные сюрпризы. Сменяющие друг друга дождь и солнце, меняющийся ветер — все это не упрощало задачу пилотов, но лидеры гонки смогли подтвердить свой статус даже в таких непростых условиях.
Первое место в рамках 92 этапа в истории Red Bull Air Race занял один из главных фаворитов, победитель первого этапа 2019 года, прошедшего в
У нас с самого начала этапа были прекрасные ощущения. Сегодня поменялось направление ветра, поэтому было очень сложно найти верную траекторию, но мой тактик Бен мне с этим помог. Команда работает на отлично. Все работают не покладая рук, так что я могу быть спокоен и просто летать как робот. Самолет летает очень быстро, поэтому мне нужно просто делать свою работу. Сегодня были такие плотные результаты в итоговом протоколе, да и в турнирной таблице мы идем довольно плотно, поэтому расслабиться на следующем этапе не получится. Само собой, на озере Балатон я буду бороться за победу.
Расписание сезона 2019 года сократилось до четырех гонок: следующий, предпоследний этап Red Bull Air Race пройдет