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12:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Дым над водой: в Казани прошли международные авиагонки

В минувшие выходные в столице Татарстана, наверное, самой часто звучащей фразой была английская «smoke on» — включить дым. Именно ей рейс-директор Race Джим Ди Матео давал пилотам команду на старт в рамках второго этапа Чемпионата мира Red Bull Air 2019 года.

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Порядка восьмидесяти тысяч зрителей, наблюдавших за происходящим в небе на обоих берегах реки Казанки, за эти два дня увидели и дым, и фигуры высшего пилотажа в исполнении семикратной абсолютной чемпионки мира россиянки Светланы Капаниной и, конечно, выступление самых опытных и быстрых пилотов в мире, которые в напряженной и часто непредсказуемой борьбе сражались за призовые очки казанского этапа.

Неожиданностей за эти два дня было много. Сильные пилоты выбывали на ранних этапах, сбивались 25-метровые надувные пилоны, служащие воротами на трассе, да и погода постоянно преподносила собственные сюрпризы. Сменяющие друг друга дождь и солнце, меняющийся ветер — все это не упрощало задачу пилотов, но лидеры гонки смогли подтвердить свой статус даже в таких непростых условиях.

Первое место в рамках 92 этапа в истории Red Bull Air Race занял один из главных фаворитов, победитель первого этапа 2019 года, прошедшего в Абу-Даби, чемпион мира 2017 года японец Ёсехидэ Мурое. Он смог справиться и с волнением, и со всеми капризами природы, выиграв у занявшего второе место австралийца Мэтта Холла 0,185 секунды, и почти на секунду обогнать своего главного конкурента по серии чеха Мартина Шонка, показавшим третье время 1:04,238 минуты.

Во время загрузки произошла ошибка.
У нас с самого начала этапа были прекрасные ощущения. Сегодня поменялось направление ветра, поэтому было очень сложно найти верную траекторию, но мой тактик Бен мне с этим помог. Команда работает на отлично. Все работают не покладая рук, так что я могу быть спокоен и просто летать как робот. Самолет летает очень быстро, поэтому мне нужно просто делать свою работу. Сегодня были такие плотные результаты в итоговом протоколе, да и в турнирной таблице мы идем довольно плотно, поэтому расслабиться на следующем этапе не получится. Само собой, на озере Балатон я буду бороться за победу.
Ёсехидэ Мурое

Расписание сезона 2019 года сократилось до четырех гонок: следующий, предпоследний этап Red Bull Air Race пройдет 13—14 июля над венгерским озером Балатон. Перед ним в общем зачете лидирует Муроя с 53 очками, он на 9 очков опережает Шонку, обосновавшегося на второй строчке турнирной таблицы. Холл поднялся на третье место, у него 36 очков. Для Шонки это будет почти домашний этап — поддержать своего земляка сюда приезжают десятки тысяч чехов, так что мечта Муройи — выиграть во всех четырех этапах — столкнется с серьезным сопротивлением.

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