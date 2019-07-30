«Тушить будем? Или все сгорит?». Губерниев — о пожарах в Сибири
Это важно.
Это важно.
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о пожарах в Сибири и на Дальнем Востоке,
«Тушить будем? Или все сгорит?» — подписал Губерниев фото в инстаграме.
Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что лесные пожары на северных территориях — «обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно».
Среди спортсменов внимание к проблеме пожаров в России привлекли форвард «Краснодара» Иван Игнатьев, забивший два гола в матче с «Сочи».
«Созваниваюсь с семьей и с друзьями из Ачинска и Красноярска. Смог не спадает, дышать нечем», — написал Игнатьев в сторис инстаграма.
«Полгода назад была проведена зимняя Универсиада, на которую было потрачено более 75 млрд рублей. Сейчас в моем родном Красноярском крае и во всей Сибири горят леса, и масштаб трагедии колоссальный, люди задыхаются от дыма. Самое страшное, что эти пожары никто не собирается тушить, так как это очень дорого и невыгодно… Куда все катится, страшно представить».
Илья Андреев