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19:08 (мск), источник: Sportmail.ru

«Тушить будем? Или все сгорит?». Губерниев — о пожарах в Сибири

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Источник: РИА "Новости"

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о пожарах в Сибири и на Дальнем Востоке, из-за которых горит три миллиона гектаров леса.

«Тушить будем? Или все сгорит?» — подписал Губерниев фото в инстаграме.

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Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что лесные пожары на северных территориях — «обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно».

Среди спортсменов внимание к проблеме пожаров в России привлекли форвард «Краснодара» Иван Игнатьев, забивший два гола в матче с «Сочи».

«Созваниваюсь с семьей и с друзьями из Ачинска и Красноярска. Смог не спадает, дышать нечем», — написал Игнатьев в сторис инстаграма.

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Вице-чемпион мира по мини- футболу Иван Чишкала также выступил с заявлением в инстаграме.

«Полгода назад была проведена зимняя Универсиада, на которую было потрачено более 75 млрд рублей. Сейчас в моем родном Красноярском крае и во всей Сибири горят леса, и масштаб трагедии колоссальный, люди задыхаются от дыма. Самое страшное, что эти пожары никто не собирается тушить, так как это очень дорого и невыгодно… Куда все катится, страшно представить».

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Илья Андреев

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