«Тушить будем? Или все сгорит?». Губерниев — о пожарах в Сибири

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о пожарах в Сибири и на Дальнем Востоке, из-за которых горит три миллиона гектаров леса. «Тушить будем? Или все сгорит?» — подписал Губерниев фото в инстаграме.

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что лесные пожары на северных территориях — «обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно». Среди спортсменов внимание к проблеме пожаров в России привлекли форвард «Краснодара» Иван Игнатьев, забивший два гола в матче с «Сочи». «Созваниваюсь с семьей и с друзьями из Ачинска и Красноярска. Смог не спадает, дышать нечем», — написал Игнатьев в сторис инстаграма.