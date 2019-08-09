Как кроссовки захватили наш мир

Кроссовки Больше фото

История обуви насчитывает более 10.000 тысяч лет. А в большом спорте обувь появилась за 800 лет до нашей эры в Древней Греции на Олимпийских играх. На протяжении веков греческие спортсмены соревновались босиком (и без одежды, но это уже другая история), а потом появились спортивные сандалии. Прародители.

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Первая спортивная обувь в том виде, в котором мы к ней привыкли, появилась только в конце 18-го века. Именно тогда стали носить парусиновые туфли на каучуковой подошве. Они были популярны у моряков (не скользили по мокрой палубе), но были довольно грубыми и простыми и даже не были разделены на правую/левую ноги. Чуть более модернизированные парусиновые туфли уже в 19-м веке можно было увидеть на теннисных кортах или площадках для игры в крокет.

Кеды Еще варианты

Однако до 60-х годов 19-го века больше внимания уделялось тому, как выглядит спортивная обувь, чем тому, насколько она удобна. Особенно это касалось женской обуви. Вы же наверняка видели фото теннисисток в туфлях на каблуках? Обувь для спорта если и носилась, была сделана так, чтобы максимально походить на обычную. Коньки, например, представляли собой обычные ботинки с прикрепленными к ним лезвиями, и мужские, и женские. К подошвам ботинок для игры в футбол приделывали маленькие брусочки из кожи. Первые шиповки для игры в футбол и бейсбол вообще появились только в 90-х годах 19-го века. Одновременно же возросла популярность спорта, который раньше был доступен только состоятельным людям.

Футбольные бутсы Больше фото

Уже в начале 20-го века спортивную обувь выпускали несколько компаний, некоторые из которых продолжают производить кроссовки и кеды и по сей день. В 1920-м году немецкие братья Адольф и Рудольф Дасслеры (создатели компаний Adidas и Puma) начали производить обувь для бегунов. Кстати именно в шиповках Adidas чернокожий легкоатлет Джесси Оуэнс завоевал четыре золотые медали Олимпиады-1936 в Берлине. В 1924-м году мир баскетбола начали покорять кеды Converse All Star. В 30-х — 40-х годах 20-го века обувные компании стали производить специализированную спортивную обувь для разных видов спорта.

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А после окончания Второй мировой войны в отношении людей к спортивной обуви произошел поворот. Кроссовки и кеды постепенно перестали быть обувью исключительно для занятий спортом и превратились в обувь модной молодежи, не стеснявшейся пойти в кедах на вечеринку. В 49-м году Ади Дасслер запатентовал известные всему миру три полоски, а в 50-х годах появились привычные нам современные футбольные бутсы. Кстати, производители классической обуви пытались бороться с популярностью кроссовок, заявляя, что ношение спортивной обуви «вредно». Особенно для детей. Утверждалось, что кроссовки страшно вредят правильному развитию стопы. Но рост популярности кед и кроссовок было уже не остановить. В 1964-м году была основана компания Nike, а в 1966-м — Vans.

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К 70-м годам 20-го века, когда массовый спорт (в частности, пробежки, катание на велосипеде и походы в спортзал) набрал невероятную популярность, уже существовали кроссовки и специальная обувь для всех видов спорта и всех уровней мастерства. Производились кроссовки для профессионалов, выступающих на Олимпиадах, и кроссовки для любителей, просто желающих побегать по парку по субботам.

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И именно в 70-х появились первые кроссовки, предназначенные не для спорта, а для повседневной носки. Режиссер Вуди Аллен не стеснялся заявиться в кроссовках в театр, например. Кроссовки носили на сцене популярные музыканты, они появлялись в кино и детских мультфильмах. Компании, производящие кроссовки, подписывали контракты с известными спортсменами, увеличивая популярность и без того уже популярных брендов. И уже к 90-м годам кроссовки из спортивной обуви окончательно стали модным аксессуаром, без которого нельзя представить жителя современного города.

Кроссовки Больше фото