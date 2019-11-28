Черная пятница: лучшие скидки на вещи для спорта и отдыха

Ботинки Узнать цену

Походная обувь, которую не стыдно носить и в городе.

Что пишут те, кто уже купил: Лёгкие, по размеру, достаточно широкие и удобные, не скользят на льду, сделаны качественно проклейка хорошая. Не промокли под дождём и по лужам.

Шапка Другие цвета

Приятная мягкая теплая шапка, что еще надо зимой?

Что пишут те, кто уже купил: Хорошая шапка, качественная. На вид небольшая, но растягивается. Соответствует описанию, есть логотип. Очень быстрая доставка.

Жилет Узнать цену

Для занятий спортом на улице или просто для прогулок.

Что пишут те, кто уже купил: Жилеты огонь, сшиты аккуратно, материал достойный. Тонкие — легко надеваются под любую куртку. Греют прекрасно, однозначно рекомендую для долгого пребывания на воздухе (охота, зимняя рыбалка, с ребёнком гулять).

Перчатки Больше фото

Без них зимой точно не обойтись!

Что пишут те, кто уже купил: До Санкт-Петербурга шли 34 дня — трек не отслеживался. Печатки на лёгкий мороз. Качество отменное. Внутри что-то типа флиса. Смартфон можно листать не снимая перчаток.

Носки Другие цвета

Пригодятся не только зимой.

Что пишут те, кто уже купил: Отличные велосипедные носки. Во всех велопрогулках использую эти носки, комфортные, отлично отводят влагу, дышат, быстро сохнут.

Стельки с подогревом Еще фото

А вот это уже точно необходимо для зимы. С этими стельками вы точно не замерзнете на прогулке или на катке.

Что пишут те, кто уже купил: Пришли мои стельки с нагревом. Нагревают очень хорошо! Мне очень нравится. Зимой это мое спасение от холода. Для меня это самое главное, что ноги в тепле! Всем рекомендую их!

Лыжные перчатки Другие варианты

Подойдут для катания на лыжах или сноуборде и просто для долгих зимних прогулок. Идеальны для игры в снежки, ведь они не промокают!

Что пишут те, кто уже купил: Прекрасные перчатки. Соотношение цена-качество на 100%. Быстрая доставка.

Балаклава Посмотреть цену

Незаменима для любителей заниматься спортом на улице в мороз.

Что пишут те, кто уже купил: Классная маска для катания на велосипеде, в ней легко дышать, и под нагрузкой особенно хорошо, так как есть отверстие для носа. Очень удобная, не давит нигде, ткань дышащая и нежная, приехала быстро.

Спортивная сумка Другие фото

Чтобы сложить все самое необходимое и отправиться в зал через сугробы и метель.

Что пишут те, кто уже купил: Брала мужу для тренировок, он доволен! Доставили до двери курьером, что не может не радовать, пришла быстро. При распаковке был сильный запах кожзама, но потом выветривается. Смотрится дорого.

Электротренажер Узнать цену

Для тех, кто зимой в такой апатии, что не может заниматься даже дома.

Что пишут те, кто уже купил: Работает! Мышцы после проработки каждого из 6 режимов в тонусе. Мощность от легкого покалывания до скручивания: поначалу стоит привыкнуть к новым ощущениям, затем увеличивать мощность.

Спортивный топ Больше фото

Необходим любой девушке при занятиях спортом.

Что пишут те, кто уже купил: Товар полностью соответствуют описанию, топы подошли по размеру. Держит хорошо, сидит плотно. Материал приятный, тянется. Рекомендую.

Кроссовки Еще фото

Легкие беговые кроссовки, зимой идеальны для зала и беговой дорожки, летом — для улицы.

Что пишут те, кто уже купил: Прекрасные за свою цену! Размер точный. Подошва жёсткая, шнурки в нормальном состоянии. Очень лёгкие, ткань дышащая.

Бинт Посмотреть цену

Для волейболистов, футболистов, боксеров, баскетболистов, теннисистов, да и вообще для всех.