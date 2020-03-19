Спорт на карантине: что происходит в России и мире 19 марта (онлайн)

13:41

Хотите знать, чем звезды НХЛ заняты, пока сезон приостановлен? У нас тут вышел интересный материал.

13:27

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба выступил с обращением к болельщикам. Призывает быть ответственными и желает терпения.

13:17

Футболистам, тренерам, медицинскому штабу и административным работникам московского ЦСКА запретили покидать Москву и вообще свои дома в течение двух недель. Об этом сообщает журналист Василий Конов. Исключения возможны только в случае экстренной необходимости. Нарушителей карантина обещают наказывать.

13:03

В Афинах идет церемония передачи олимпийского огня. Без зрителей и журналистов. Напомним, что Олимпиаду-2020 все еще планируют провести в срок, с 24 июля по 9 августа.

12:57

Розыгрыш Кубка Либертадорес, главного клубного соревнования Южной Америки, приостановлен до 5 мая.

12:41

Если вам нечем заняться — вот неплохое решение. Игра Football Manager 2020 стала бесплатной. До 18:00 мск 25 марта в Steam можно получить игру совершенно безвозмездно, то есть даром. Не упустите случай, отличная штука, правда.

12:25

Самая красивая теннисистка мира Эжени Бушар скучает на карантине. «Не жалуюсь, но с бойфрендом на карантине сидеть было бы веселей», — написала она у себя в твиттере.

Вообще удивительно, такая красотка и без бойфренда. Вы только посмотрите.

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий Самая красивая теннисистка мира (фото)

11:58

Из-за коронавируса без дела остались не только спортсмены, но и комментаторы. Вот Константин Генич и его коллеги рассказывают, чем они заняты, сидя на карантине.

11:42

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах все еще намерен провести Олимпиаду-2020 в Токио в срок. Игры должны начаться 24 июля и завершиться 9 августа. По словам Баха, до старта соревнований еще четыре месяца, а улучшения ситуации с коронавирусом ожидаются через 2−2.5 месяца.

11:34

Вы не поверите, но в Европе все еще остался футбольный чемпионат, в котором а) проходят матчи и б) не при пустых трибунах! Чемпионат Беларуси продолжается, как будто ничего не происходит.

11:23

Бой Хабиба и Фергюсона официально перенесен. Пока все-таки не на луну. Поединок должен был пройти в Нью-Йорке 18 апреля. Новое место проведения боя пока не определено.

11:13

Сколько УЕФА потеряет из-за переноса Евро-2020? Правильный ответ: очень, очень много. Денежные потери грозят не только самой организации, но и всем 55 федерациям, входящим в УЕФА (России в том числе). Правда говорят, что если турнир все же состоится (в следующем году, разумеется), прибыль может быть рекордной.

10:50

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что готов организовать бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном на луне. Неплохая идея, но остаются вопросы. А зрителей будут пускать? А как добраться? А отель успеют построить? А чем дышать, в конце концов?

10:39

Грустные новости из Италии. Там на 92-м году жизни от вызванной коронавирусом пневмонии скончался архитектор Витторио Греготти.

Он проектировал Олимпийский стадион в Барселоне.

Источник: AFP 2020

И стадион Луиджи Феррарис в Генуе, на котором домашние матчи проводят «Дженоа» и «Сампдория».

Источник: AP 2020

10:16

10:00

Самое главное (и не только), что происходило в мире спорта вчера, 18 марта, вы можете почитать здесь. Чтобы точно ничего не пропустить.

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