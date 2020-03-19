Спорт на карантине: что происходит в России и мире 19 марта (онлайн)

13:41
Хотите знать, чем звезды НХЛ заняты, пока сезон приостановлен? У нас тут вышел интересный материал.
13:27
Нападающий
13:17
Футболистам, тренерам, медицинскому штабу и административным работникам московского ЦСКА запретили покидать Москву и вообще свои дома в течение двух недель. Об этом сообщает журналист Василий Конов. Исключения возможны только в случае экстренной необходимости. Нарушителей карантина обещают наказывать.
13:03
В Афинах идет церемония передачи олимпийского огня. Без зрителей и журналистов. Напомним, что Олимпиаду-2020 все еще планируют провести в срок, с 24 июля по 9 августа.
12:57
Розыгрыш Кубка Либертадорес, главного клубного соревнования Южной Америки, приостановлен до 5 мая.
12:41
Если вам нечем заняться — вот неплохое решение. Игра Football Manager 2020 стала бесплатной. До 18:00 мск 25 марта в Steam можно получить игру совершенно безвозмездно, то есть даром. Не упустите случай, отличная штука, правда.
12:25
Самая красивая теннисистка мира Эжени Бушар скучает на карантине. «Не жалуюсь, но с бойфрендом на карантине сидеть было бы веселей», — написала она у себя в твиттере.
Вообще удивительно, такая красотка и без бойфренда. Вы только посмотрите.
11:58
11:42
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах все еще намерен провести Олимпиаду-2020 в Токио в срок. Игры должны начаться 24 июля и завершиться 9 августа. По словам Баха, до старта соревнований еще четыре месяца, а улучшения ситуации с коронавирусом ожидаются через 2−2.5 месяца.
11:34
Вы не поверите, но в Европе все еще остался футбольный чемпионат, в котором а) проходят матчи и б) не при пустых трибунах! Чемпионат Беларуси продолжается, как будто ничего не происходит.
11:23
Бой Хабиба и Фергюсона официально перенесен. Пока
11:13
Сколько УЕФА потеряет
10:50
Президент UFC Дэна Уайт заявил, что готов организовать бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном на луне. Неплохая идея, но остаются вопросы. А зрителей будут пускать? А как добраться? А отель успеют построить? А чем дышать, в конце концов?
10:39
Грустные новости из Италии. Там на 92-м году жизни от вызванной коронавирусом пневмонии скончался архитектор Витторио Греготти.
Он проектировал Олимпийский стадион в Барселоне.
И стадион Луиджи Феррарис в Генуе, на котором домашние матчи проводят «Дженоа» и «Сампдория».
10:16
Как там наши звезды в НХЛ? Жена Малкина вот жалуется, что не может купить туалетную бумагу (какой сюрприз). Жена Овечкина объясняет массовую закупку продуктов. А Панарин вот скворечники делает. Ну, а что, надо же себя
10:00
Самое главное (и не только), что происходило в мире спорта вчера, 18 марта, вы можете почитать здесь. Чтобы точно ничего не пропустить.