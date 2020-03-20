Текущие события
Футбол. Премьер-лига
15.03
ЦСКА
Уфа
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Текстильщик
Торпедо М
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Факел
Луч
10
Футбол. Первый дивизион
15.03
Балтика
Армавир
20
Футбол. Премьер-лига
15.03
Ростов
Локомотив
13
Футбол. Премьер-лига
16.03
Тамбов
Крылья Советов
30
Все события
Фоторепортажи
20«Спартак» начал високосный год с победы над «Динамо»
17Лидер начал с нулей
10:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Спорт на карантине: что происходит в России и мире 20 марта (онлайн)

Из-за пандемии коронавируса по всему миру правительства стран принимают экстремальные меры в попытках сдержать распространение болезни. Не обошел коронавирус стороной и спорт — спортсмены тоже заболевают, а по всему миру отменяются и переносятся соревнования. Что происходит, пока стадионы пустуют, а спортсмены заперты на карантин — читайте в нашем онлайне.

Наверх
Источник: AFP 2020

13:31

Действующий победитель Кубка мира по хоккею с мячом шведский «Болльнес» расторг контракты со всеми игроками.

«Из-за сложившейся ситуации с коронавирусом и нарастающей неопределенности, которая царит в обществе в целом и в доходах спонсоров в частности», — обосновали в клубе свое решение.

13:10

Всероссийская федерация волейбола приостановила все соревнования под своей эгидой на неопределенный срок. Об этом сообщает ТАСС. Пал последний бастион, волейбол оставался едва ли не последним видом спорта в России, в котором еще проводились игры.

13:02

Министр спорта России Олег Матыцин записал видеообращение к спортсменам. Он призывает атлетов сохранять спокойствие во время пандемии коронавируса. Посмотреть обращение (даже если вы не спортсмен) вы можете здесь.

12:45

Российский лыжник Владимир Рыбкин, который был госпитализирован с подозрением на коронавирус, в сториз своего Instagram рассказал о своем самочувствии.

«Мне обещали, что завтра должны быть результаты, но пока их нет. Хотел бы поблагодарить всех, кто пишет и помогает. Я себя чувствую намного лучше. Если бы это была какая-то ангина, она бы уже прошла», — сказал Рыбкин.

12:28

Экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм призвал всех оставаться дома и не выходить без необходимости.

«Оставайтесь дома ради тех, кого любите. Я остаюсь дома ради Виктории и моих детей», — написал Дэвид в своем Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

12:07

Франкфуртский «Айнтрахт» на официальном сайте сообщил о первом заболевшем коронавирусом игроке команды. Имя футболиста не называется. В ближайшее время вся команда и персонал пройдут тестирование. Их всех ждет обязательный карантин на 14 дней.

11:47

Бывший тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп рассказал, что не боится дефицита туалетной бумаги. Потому что у него «полный шкаф газет». Сразу видно, человек старой закалки.

11:34

Создатели популярной игры Football Manager 2020 сделали ее бесплатной на неделю. Игру можно будет получить в Steam c сегодняшнего дня и до 18:00 мск 26 марта. Не упустите отличную возможность попробовать вывести «Шинник» в финал Лиги чемпионов.

11:22

Пока вы сидите на карантине и скучаете, пройдите тест и узнайте, сможете ли вы отличить правду о коронавирусе от вымысла.

11:00

Итальянский легкоатлет рассказал о симптомах коронавируса, с которыми ему пришлось столкнуться. Довольно жутко, надо сказать.

10:47

В Олимпийском комитете Японии призывают перенести Олимпиаду-2020. Накануне глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что Игры пройдут в запланированные сроки (24 июля — 9 августа).

К переносу Олимпиады призывает бронзовый призер Игр-1998 Каори Ямагучи.

10:34

Два баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» заразились коронавирусом. Имена заболевших игроков не называются. Оба баскетболиста чувствуют себя хорошо и находятся на карантине под наблюдением врача.

Также коронавирус обнаружили у игрока «Бостон Селтикс» Маркуса Смарта. Игрок сам сообщил об этом в своем твиттере.

Справка
Отказаться от поцелуев и рукопожатий: как защититься от коронавирусаЧто рекомендуют специалисты, чтобы снизить шансы заражения?

10:20

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси поучаствовал в популярном среди футболистов челлендже с туалетной бумагой.

Во время загрузки произошла ошибка.

10:06

Положительный тест на коронавирус сдал российский хоккеист, выступающий в НХЛ. Правда, информация пока неофициальная. Пишут, что первым заболевшим игроком лиги стал российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев.

10:00

О главных событиях вчерашнего дня вы можете почитать здесь.

Читайте также
«Без паники!» Дзюба обратился к болельщикам
Во время загрузки произошла ошибка.
10:36 (мск)© Ньюстюб
Чего мог достичь Кудашов со СКА? Вопросы без ответов в КХЛ
Мейвезер рискует не выйти на ринг в 2020-м из-за смертей в семье
Месси подхватил челлендж с туалетной бумагой (видео)
Россиянин стал лучшим новичком клуба НХЛ
Всероссийская федерация волейбола приостановила все соревнования
Бывший боец UFC показал «пугающую» форму
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь