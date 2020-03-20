Спорт на карантине: что происходит в России и мире 20 марта (онлайн)

13:31
Действующий победитель Кубка мира по хоккею с мячом шведский «Болльнес» расторг контракты со всеми игроками.
«Из-за сложившейся ситуации с коронавирусом и нарастающей неопределенности, которая царит в обществе в целом и в доходах спонсоров в частности», — обосновали в клубе свое решение.
13:10
Всероссийская федерация волейбола приостановила все соревнования под своей эгидой на неопределенный срок. Об этом сообщает ТАСС. Пал последний бастион, волейбол оставался едва ли не последним видом спорта в России, в котором еще проводились игры.
13:02
Министр спорта России Олег Матыцин записал видеообращение к спортсменам. Он призывает атлетов сохранять спокойствие во время пандемии коронавируса. Посмотреть обращение (даже если вы не спортсмен) вы можете здесь.
12:45
Российский лыжник Владимир Рыбкин, который был госпитализирован с подозрением на коронавирус, в сториз своего Instagram рассказал о своем самочувствии.
«Мне обещали, что завтра должны быть результаты, но пока их нет. Хотел бы поблагодарить всех, кто пишет и помогает. Я себя чувствую намного лучше. Если бы это была
12:28
«Оставайтесь дома ради тех, кого любите. Я остаюсь дома ради Виктории и моих детей», — написал Дэвид в своем Instagram.
12:07
Франкфуртский «Айнтрахт» на официальном сайте сообщил о первом заболевшем коронавирусом игроке команды. Имя футболиста не называется. В ближайшее время вся команда и персонал пройдут тестирование. Их всех ждет обязательный карантин на 14 дней.
11:47
Бывший тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп рассказал, что не боится дефицита туалетной бумаги. Потому что у него «полный шкаф газет». Сразу видно, человек старой закалки.
11:34
Создатели популярной игры Football Manager 2020 сделали ее бесплатной на неделю. Игру можно будет получить в Steam c сегодняшнего дня и до 18:00 мск 26 марта. Не упустите отличную возможность попробовать вывести «Шинник» в финал Лиги чемпионов.
11:22
Пока вы сидите на карантине и скучаете, пройдите тест и узнайте, сможете ли вы отличить правду о коронавирусе от вымысла.
11:00
Итальянский легкоатлет рассказал о симптомах коронавируса, с которыми ему пришлось столкнуться. Довольно жутко, надо сказать.
10:47
В Олимпийском комитете Японии призывают перенести Олимпиаду-2020. Накануне глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что Игры пройдут в запланированные сроки (24 июля — 9 августа).
К переносу Олимпиады призывает бронзовый призер Игр-1998 Каори Ямагучи.
10:34
Два баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» заразились коронавирусом. Имена заболевших игроков не называются. Оба баскетболиста чувствуют себя хорошо и находятся на карантине под наблюдением врача.
Также коронавирус обнаружили у игрока «Бостон Селтикс» Маркуса Смарта. Игрок сам сообщил об этом в своем твиттере.
10:20
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси поучаствовал в популярном среди футболистов челлендже с туалетной бумагой.
10:06
Положительный тест на коронавирус сдал российский хоккеист, выступающий в НХЛ. Правда, информация пока неофициальная. Пишут, что первым заболевшим игроком лиги стал российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев.
10:00
О главных событиях вчерашнего дня вы можете почитать здесь.