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13:00 (мск), источник: Sportmail.ru

«Поставить на себя лимон». Шнуров написал стих о ставках

Кажется, песни не будет.

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Источник: РИА "Новости"

Известный музыкант Сергей Шнуров отреагировал на появление связанной с ним линии в букмекерской конторе.

«Париматч» ранее предложил необычную ставку: Шнур споет песню о коронавирусе до 31 декабря 2020 года. Коэффициент на то, что это случится, составлял 1,45, на то, что не случится — 2,6.

«С ушей сняв за день всю лапшу,
Под вечер пялюсь в интернет.
Ставки. Если я песню напишу.
В два раза больше, если нет.
Улавливайте мысли нить.
Хотел я песню сочинить,
Но пишут, если не работать.
Можно неплохо заработать.
Задумался, все по уму,
Не подкопается закон,
Пожалуй, нужно самому
Поставить на себя лимон».

Во время загрузки произошла ошибка.

Позже Шнуров удалил этот пост в своем инстаграме.

Андрей Санталов

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