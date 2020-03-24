«Поставить на себя лимон». Шнуров написал стих о ставках

Известный музыкант Сергей Шнуров отреагировал на появление связанной с ним линии в букмекерской конторе.



«Париматч» ранее предложил необычную ставку: Шнур споет песню о коронавирусе до 31 декабря 2020 года. Коэффициент на то, что это случится, составлял 1,45, на то, что не случится — 2,6.



«С ушей сняв за день всю лапшу,

Под вечер пялюсь в интернет.

Ставки. Если я песню напишу.

В два раза больше, если нет.

Улавливайте мысли нить.

Хотел я песню сочинить,

Но пишут, если не работать.

Можно неплохо заработать.

Задумался, все по уму,

Не подкопается закон,

Пожалуй, нужно самому

Поставить на себя лимон».