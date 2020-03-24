«Поставить на себя лимон». Шнуров написал стих о ставках
Кажется, песни не будет.
Кажется, песни не будет.
Известный музыкант Сергей Шнуров отреагировал на появление связанной с ним линии в букмекерской конторе.
«Париматч» ранее предложил необычную ставку: Шнур споет песню о коронавирусе до 31 декабря 2020 года. Коэффициент на то, что это случится, составлял 1,45, на то, что не случится — 2,6.
«С ушей сняв за день всю лапшу,
Под вечер пялюсь в интернет.
Ставки. Если я песню напишу.
В два раза больше, если нет.
Улавливайте мысли нить.
Хотел я песню сочинить,
Но пишут, если не работать.
Можно неплохо заработать.
Задумался, все по уму,
Не подкопается закон,
Пожалуй, нужно самому
Поставить на себя лимон».
Позже Шнуров удалил этот пост в своем инстаграме.
Андрей Санталов