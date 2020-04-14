Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 14 апреля

Источник: РИА "Новости"

Боец ММА Конор Макгрегор жертвует деньги на борьбу с коронавирусом, продолжается тренироваться и готовиться к боям и указывает политикам, что им делать.

Ирландец записал видеообращение, в котором он призывает соотечественников соблюдать карантин и не выходить из дома без острой необходимости. Также боец пожертвовал ирландским больницам миллион евро на закупку средств индивидуальной защиты.

Помимо этого спортсмен призывает власти страны закрыть аэропорты.

Легендарная веломногодневка «Тур де Франс» будет перенесена

Что полезно знать Если сидишь дома

Президент Франции Эммануэль Макрон продлил запрет на проведение крупных мероприятий в стране. Это значит, что велогонка «Тур де Франс» в этом году будет перенесена.

Макрон заявил, что крупные мероприятия и фестивали не будут проводиться во Франции до середины июля. «Тур де Франс» должна была стартовать 27 июня и завершиться 17 июля. Ранее международный союз велосипедистов отменил все гонки во всех дисциплинах до 1 июня.

НХЛ рассматривает все варианты возобновления сезона

Комиссионер НХЛ Гарри Беттмэн заявил, что лига рассматривает все варианты возможного возобновления сезона. При этом по его словам в настоящий момент определенности нет, так как невозможно спрогнозировать развитие ситуации с коронавирусом.

Беттмэн не исключил вероятность того, что оставшиеся матчи сезона будут сыграны без зрителей или на нейтральных площадках.

Сезон НХЛ был прерван в марте.

УЕФА еще не приняла решение о судьбе текущего сезона

В УЕФА еще не приняли решение о досрочном завершении или возобновлении европейского футбольного сезона. Накануне СМИ сообщили, что было принято решение о том, что Лига чемпионов и Лига Европы должны быть закончены в августе.

«Рабочая группа, состоящая из представителей УЕФА, ECA и европейских лиг, в настоящее время изучает несколько вариантов календаря. На данном этапе не было принято никакого решения относительно возобновления или завершения текущего сезона», — говорится в заявлении пресс-службы УЕФА.

Ранее розыгрыши турниров, а так же большинство европейских национальных чемпионатов были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

РФС поможет российским футбольным клубам

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал снижение зарплат футболистов на время приостановки чемпионата России из-за пандемии коронавируса. Также он заявил, что РФС подготовил ряд дополнительных мер для поддержки футбольных клубов.

«Мы подготовили ряд дополнительных мер поддержки — к тем, что уже действуют в стране и распространяются в том числе на клубы. Это предложение направлено в правительство», — сказал Дюков.