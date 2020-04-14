Текущие события
Футбол. Зарубежный
11.04
Торпедо-БелАЗ
Энергетик-БГУ
20
Футбол. Зарубежный
11.04
Городея
Динамо Мн
10
Футбол. Зарубежный
12.04
Минск
БАТЭ
03
Футбол. Зарубежный
12.04
Смолевичи
Шахтер С
00
Футбол. Зарубежный
12.04
Динамо Брс
Ислочь
31
Футбол. Зарубежный
13.04
Славия М
Рух
00
Все события
Фоторепортажи
31Галактический «Реал» с Роналдо и Зиданом. Где они сейчас?
31ЦСКА, завоевавший Кубок УЕФА. Где они сейчас?
21:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 14 апреля

Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости вторника 14 апреля из мира спорта, связанные с коронавирусом.

Наверх
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано21 102 +2 774
Скончалось170 +22
Выздоровело1 694 +224
Инфицировано1 970 225 +72 852
Скончалось124 544 +6 240
Выздоровело469 926 +25 434
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:10 MSK, 14.04
Источник: РИА "Новости"

Конор Макгрегор пытается победить коронавирус в Ирландии

Боец ММА Конор Макгрегор жертвует деньги на борьбу с коронавирусом, продолжается тренироваться и готовиться к боям и указывает политикам, что им делать.

Ирландец записал видеообращение, в котором он призывает соотечественников соблюдать карантин и не выходить из дома без острой необходимости. Также боец пожертвовал ирландским больницам миллион евро на закупку средств индивидуальной защиты.

Помимо этого спортсмен призывает власти страны закрыть аэропорты.

Легендарная веломногодневка «Тур де Франс» будет перенесена

Что полезно знать
Если сидишь дома

Президент Франции Эммануэль Макрон продлил запрет на проведение крупных мероприятий в стране. Это значит, что велогонка «Тур де Франс» в этом году будет перенесена.

Макрон заявил, что крупные мероприятия и фестивали не будут проводиться во Франции до середины июля. «Тур де Франс» должна была стартовать 27 июня и завершиться 17 июля. Ранее международный союз велосипедистов отменил все гонки во всех дисциплинах до 1 июня.

НХЛ рассматривает все варианты возобновления сезона

Комиссионер НХЛ Гарри Беттмэн заявил, что лига рассматривает все варианты возможного возобновления сезона. При этом по его словам в настоящий момент определенности нет, так как невозможно спрогнозировать развитие ситуации с коронавирусом.

Беттмэн не исключил вероятность того, что оставшиеся матчи сезона будут сыграны без зрителей или на нейтральных площадках.

Сезон НХЛ был прерван в марте.

УЕФА еще не приняла решение о судьбе текущего сезона

В УЕФА еще не приняли решение о досрочном завершении или возобновлении европейского футбольного сезона. Накануне СМИ сообщили, что было принято решение о том, что Лига чемпионов и Лига Европы должны быть закончены в августе.

«Рабочая группа, состоящая из представителей УЕФА, ECA и европейских лиг, в настоящее время изучает несколько вариантов календаря. На данном этапе не было принято никакого решения относительно возобновления или завершения текущего сезона», — говорится в заявлении пресс-службы УЕФА.

Ранее розыгрыши турниров, а так же большинство европейских национальных чемпионатов были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

РФС поможет российским футбольным клубам

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал снижение зарплат футболистов на время приостановки чемпионата России из-за пандемии коронавируса. Также он заявил, что РФС подготовил ряд дополнительных мер для поддержки футбольных клубов.

«Мы подготовили ряд дополнительных мер поддержки — к тем, что уже действуют в стране и распространяются в том числе на клубы. Это предложение направлено в правительство», — сказал Дюков.

Напомним, что российская премьер-лига была приостановлена 17 марта. Предполагается, что перерыв продлится минимум до 31 мая.

Читайте также
Шевченко вспомнил про гол в великом матче Россия — Украина
Тренер Хабиба объяснил нежелание проводить бой с Фергюсоном
В «Зените» прокомментировали уход Дзюбы и трансфер Ругани
Спортсменки РФ улетели на курорт при пандемии и не хотят обратно
В футболе стало на один чемпионат меньше
Двукратный обладатель Кубка Стэнли завершил карьеру
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь