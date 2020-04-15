Черданцев высказался о коллапсе в московском метро

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился мнением о сроках окончания режима самоизоляции в Москве. В столице сегодня первый день пропускного режима, утром в метро возникли огромные очереди.



«Если до 29 апреля (+14 дней от сегодняшнего коллапса в метро) в Москве не произойдёт дикого всплеска количества больных, то 30 апреля можно смело отменять самоизоляцию и возвращать город к нормальной жизни. Хуже уже не будет», — написал Черданцев в твиттере.



С 15 апреля в Москве и Подмосковье введена система цифровых пропусков, за поездки без них грозит штраф от 1 до 40 тысяч рублей.



Количество зараженных коронавирусом в Москве превысило 14700 человек, от инфекции умерли 106 человек.



Андрей Санталов