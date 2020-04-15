Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 15 апреля
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости среды 15 апреля из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости среды 15 апреля из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Глава UFC Дэна Уайт намерен провести турнир на частном острове в мае.
Ранее UFC
Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук заявил, что не видит оснований приостанавливать национальный футбольный чемпионат.
«Если будет ситуация (с коронавирусом в стране — ред.) ухудшаться — на сегодняшний день у нас нет предпосылок — я думаю, что будут приняты более жесткие меры по приостановке чемпионата или по переносу на более поздний срок», — сказал Ковальчук.
Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, когда планируется старт нового сезона лиги.
«К сожалению, объявил о своем неучастии “Адмирал”, с остальными клубами, в том числе и теми, которые упоминались в СМИ как “проблемные”, мы общались. Все подтвердили свое участие. Разговаривали мы и с руководством регионов наших клубов. Готовимся начать в сентябре. Конечно, все будет зависеть от развития ситуации с эпидемией», — заявил Морозов.
С 15 апреля в Москве и Подмосковье введена система цифровых пропусков, за поездки без них грозит штраф. С утра в среду 15 апреля в московском метро собрались огромные очереди
Известный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал ситуацию в своем твиттере.
Два футболиста туринского «Ювентуса», Блез Матюиди и Даниэле Ругани вылечились от коронавируса. У Ругани вирус был диагностирован 12 марта, он стал первым футболистом Серии А, заразившимся коронавирусом. У Матюиди болезнь была обнаружена 17 марта.
«Даниэле Ругани и Блез Матюиди провели в соответствии с протоколом двойную проверку с помощью диагностических тестов на коронавирус. Тесты дали отрицательные результаты. Игроки выздоровели и больше не находятся под домашним режимом изоляции», — говорится в заявлении «Ювентуса».