Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 15 апреля

Источник: AP 2020

Глава UFC Дэна Уайт намерен провести турнир на частном острове в мае.

Ранее UFC из-за пандемии коронавируса отменил турниры, намеченные на 21 и 28 марта, 11 и 18 апреля. Последнее мероприятие должно было состояться в Нью-Йорке, его главным поединком организация назначила титульный бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

Минспорта Беларуси не видит оснований останавливать чемпионат

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук заявил, что не видит оснований приостанавливать национальный футбольный чемпионат.

Что полезно знать Если сидишь дома

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 почти все футбольные соревнования в Европе приостановлены. Чемпионат Беларуси продолжается, матчи первенства транслирует российское телевидение.

«Если будет ситуация (с коронавирусом в стране — ред.) ухудшаться — на сегодняшний день у нас нет предпосылок — я думаю, что будут приняты более жесткие меры по приостановке чемпионата или по переносу на более поздний срок», — сказал Ковальчук.

Новый сезон КХЛ может начаться в сентябре

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, когда планируется старт нового сезона лиги.

«К сожалению, объявил о своем неучастии “Адмирал”, с остальными клубами, в том числе и теми, которые упоминались в СМИ как “проблемные”, мы общались. Все подтвердили свое участие. Разговаривали мы и с руководством регионов наших клубов. Готовимся начать в сентябре. Конечно, все будет зависеть от развития ситуации с эпидемией», — заявил Морозов.

Черданцев прокомментировал очереди в московском метро

С 15 апреля в Москве и Подмосковье введена система цифровых пропусков, за поездки без них грозит штраф. С утра в среду 15 апреля в московском метро собрались огромные очереди из-за проверки пропусков у пассажиров.

Известный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал ситуацию в своем твиттере.

Футболисты «Ювентуса» вылечились от коронавируса

Два футболиста туринского «Ювентуса», Блез Матюиди и Даниэле Ругани вылечились от коронавируса. У Ругани вирус был диагностирован 12 марта, он стал первым футболистом Серии А, заразившимся коронавирусом. У Матюиди болезнь была обнаружена 17 марта.