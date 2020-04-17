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21:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 17 апреля

Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости пятницы 17 апреля из мира спорта, связанные с коронавирусом.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано32 008 +4 070
Скончалось273 +41
Выздоровело2 590 +286
Инфицировано2 214 861 +86 988
Скончалось150 948 +9 494
Выздоровело564 525 +23 950
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:38 MSK, 17.04
Источник: Reuters

Чемпион мира по футболу умер от коронавируса

Чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии Норман Хантер скончался от коронавируса. Ему было 76 лет.

Хантер был госпитализирован 10 апреля.

«Несмотря на то, что он [Хантер] боролся до конца, а сотрудники Национальной службы здравоохранения делали все возможное, к сожалению, он проиграл свой бой сегодня утром», — говорится в заявлении футбольного клуба «Лидс», в котором Хантер провел большую часть карьеры.

Бельгийский футболист стал волонтером в Италии

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Бельгийский полузащитник итальянского «Кальяри» Раджа Наингголан стал волонтером на время пандемии коронавируса.

Власти столицы Сардинии, где базируется «Кальяри», призвали жителей города становиться волонтерами. Наингголан откликнулся на призыв. Футболист занимается организацией сбора и доставкой продуктов семьям людей, которые потеряли работу из-за карантина и другим нуждающимся в помощи.

Главный тренер «Сельты» раскритиковал Смолова за возвращение в Россию

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия раскритиковал российского форварда клуба Федора Смолова, который уехал в Россию во время пандемии коронавируса. Ранее испанские СМИ сообщили, что «Сельта» применит к нападающему санкции. Сам Смолов утверждал, что уехал из Испании с разрешения команды.

Также самовольно покинул Испанию еще один игрок «Сельты», Систо. Он уехал в Данию на машине, сообщив о своем отъезде уже будучи в дороге.

96 российских спортсменов и тренеров вернулись в Россию

96 спортсменов, тренеров и специалистов сборных команд России вернулись из-за границы после приостановки регулярного авиасообщения при поддержке Министерства спорта РФ.

В пятницу из Индонезии вернулись конькобежки Анна Чернова и Елена Сохрякова. Они были последними в списке спортсменов, кому требовалась эвакуация в Россию. Им придется пройти обязательный 14-дневный карантин.

Италии предсказали годовой запрет на посещение матчей болельщиками

Итальянские болельщики могут попасть на стадионы не ранее, чем через год, сообщило испанское издание AS.

По информации источника, в мае итальянские команды смогут вернуться к тренировкам, а 31 мая чемпионат Италии должен возобновиться при пустых трибунах. Посещать стадионы болельщикам разрешат не раньше конца марта следующего года.

Чемпионат Италии был приостановлен 9 марта.

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