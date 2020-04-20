Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 20 апреля
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости понедельника 20 апреля из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости понедельника 20 апреля из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Бельгийский «Андерлехт» собирается разорвать контракт с полузащитником Самиром Насри после того, как игрок перестал выходить на связь.
Клуб просил футболистов сообщать информацию о своих передвижениях и отправлять отчеты о проделанных тренировках. Все игроки отправляли информацию в «Андерлехт», кроме Насри. Сообщается, что он улетел в ОАЭ и больше не выходил с клубом на связь. Также футболист прекратил активность в социальных сетях.
Руководство французского «ПСЖ» не может договориться с игроками о снижении зарплат на время пандемии коронавируса. По информации издания L'Equipe, речь идет о уменьшении зарплат на 20−30 процентов.
В прошлом сезоне общая выплата игрокам ПСЖ составила €371 млн.
Чемпионат Франции приостановлен, как и большинство футбольных турниров в Европе.
Попытка спрогнозировать, как обстояли бы дела в европейских футбольных чемпионатах, если бы не было эпидемии и мы жили бы нормальной привычной жизнью.
Ледовое шоу Fantasy on Ice 2020, в котором должна была принять участие чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева, отменено.
«Так как перспективы распространения инфекции остаются неясными, мы решили, что здоровье и безопасность зрителей и фигуристов, которые приедут в Японию, станет нашим главным приоритетом», — говорится в заявлении организаторов.
Также в шоу должен был принимать участие Евгений Плющенко.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин присоединился к акции All In Challenge, участники которой соберут и передадут собранные средства в фонды, обеспечивающие продовольствием малоимущие семьи в США и в других странах.
Россиянин выставил на аукцион лот со стартовой ценой $10 тыс., покупатель которого проведет с Овечкиным 30-минутную тренировку, а также получит четыре билета на матч «Вашингтона», клюшку с автографом хоккеиста и возможность посетить раздевалку команды.