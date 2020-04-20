Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 20 апреля

Источник: AFP 2020

Футболист пропал в ОАЭ во время пандемии коронавируса

Бельгийский «Андерлехт» собирается разорвать контракт с полузащитником Самиром Насри после того, как игрок перестал выходить на связь.

Клуб просил футболистов сообщать информацию о своих передвижениях и отправлять отчеты о проделанных тренировках. Все игроки отправляли информацию в «Андерлехт», кроме Насри. Сообщается, что он улетел в ОАЭ и больше не выходил с клубом на связь. Также футболист прекратил активность в социальных сетях.

Что полезно знать Если сидишь дома

«ПСЖ» не может договориться с футболистами о снижении зарплат

Руководство французского «ПСЖ» не может договориться с игроками о снижении зарплат на время пандемии коронавируса. По информации издания L'Equipe, речь идет о уменьшении зарплат на 20−30 процентов.

В прошлом сезоне общая выплата игрокам ПСЖ составила €371 млн.

Чемпионат Франции приостановлен, как и большинство футбольных турниров в Европе.

Попытка спрогнозировать, как обстояли бы дела в европейских футбольных чемпионатах, если бы не было эпидемии и мы жили бы нормальной привычной жизнью.

Шоу в Японии с участием российских фигуристов

Ледовое шоу Fantasy on Ice 2020, в котором должна была принять участие чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева, отменено.

«Так как перспективы распространения инфекции остаются неясными, мы решили, что здоровье и безопасность зрителей и фигуристов, которые приедут в Японию, станет нашим главным приоритетом», — говорится в заявлении организаторов.

Также в шоу должен был принимать участие Евгений Плющенко.

Овечкин присоединился к сбору денег для продовольственных организаций

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин присоединился к акции All In Challenge, участники которой соберут и передадут собранные средства в фонды, обеспечивающие продовольствием малоимущие семьи в США и в других странах.