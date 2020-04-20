Экс-чемпионка мира по шахматам стала жертвой банковских мошенников

12-я чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк рассказала в своем инстаграме, как пострадала от мошенничества.



«А вы говорите шахматистка. Сегодня стала жертвой банковских мошенников.



Мне позвонили, сказали, что с моей карточки в банке N осуществлен перевод. На мою реплику о том, что в этом банке у меня нет счетов, поинтересовались, в каком есть, и перевели меня на “сотрудника” данного банка. Общаясь с которым на протяжении 3 часов, я постепенно рассказала все свои данные.



Не беспокойтесь, сообщала я свои пин-коды не напрямую, сотруднику, а автоматической системе. Вот где находятся мозги в данный момент, кто мне расскажет?» — написала Костенюк.