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19:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Экс-чемпионка мира по шахматам стала жертвой банковских мошенников

Увы.

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Источник: РИА "Новости"

12-я чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк рассказала в своем инстаграме, как пострадала от мошенничества.

«А вы говорите шахматистка. Сегодня стала жертвой банковских мошенников.

Мне позвонили, сказали, что с моей карточки в банке N осуществлен перевод. На мою реплику о том, что в этом банке у меня нет счетов, поинтересовались, в каком есть, и перевели меня на “сотрудника” данного банка. Общаясь с которым на протяжении 3 часов, я постепенно рассказала все свои данные.

Не беспокойтесь, сообщала я свои пин-коды не напрямую, сотруднику, а автоматической системе. Вот где находятся мозги в данный момент, кто мне расскажет?» — написала Костенюк.

Во время загрузки произошла ошибка.

Шахматистка сообщила, что обратилась в полицию и написала заявление.

Илья Андреев

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