Экс-чемпионка мира по шахматам стала жертвой банковских мошенников
Увы.
Увы.
12-я чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк рассказала в своем инстаграме, как пострадала от мошенничества.
«А вы говорите шахматистка. Сегодня стала жертвой банковских мошенников.
Мне позвонили, сказали, что с моей карточки в банке N осуществлен перевод. На мою реплику о том, что в этом банке у меня нет счетов, поинтересовались, в каком есть, и перевели меня на “сотрудника” данного банка. Общаясь с которым на протяжении 3 часов, я постепенно рассказала все свои данные.
Не беспокойтесь, сообщала я свои
Шахматистка сообщила, что обратилась в полицию и написала заявление.
Илья Андреев