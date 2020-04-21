22 апреля стартует Домашняя суперлига: турнир с участием звезд
22 и 23 апреля пройдет Домашняя суперлига — супертурнир с участием звезд российского спорта, которые будут соревноваться в выполнении берпи.
22 и 23 апреля пройдет Домашняя суперлига — супертурнир с участием звезд российского спорта, которые будут соревноваться в выполнении берпи.
Трансляции турнира проведет компания «Телеспорт Медиа» совместно с фондом «Росконгресс».
Также вы сможете посмотреть трансляцию соревнований на Спорте Mail.Ru.
Помимо этого прямые эфиры пройдут также в соцсетях Одноклассники и ВКонтакте.
Берпи — популярное упражнение, которое сочетает в себе прыжок, планку и отжимание. Это упражнение суперэффективно и нагружает сразу мышцы практически всего тела.
Турнир пройдет в разных дивизионах и будет включать в себя предварительный раунд и финал в каждом дивизионе. Победителем станет спортсмен, который сделает больше всех берпи за одну минуту.
За победу будут сражаться в дивизионах «Сила» и «Красота». Соревноваться будут и мужчины, и женщины. Среди участников соревнований — Роман Репилов, Алексадра Солдатова, Арсен Галстян, Никита Трегубов, Дмитрий Логинов, Наталья Непряева, Екатерина Кейру и другие.
Судьей на соревнованиях будет врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов.
Домашняя суперлига стартует 22 апреля в 19:00.