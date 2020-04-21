22 апреля стартует Домашняя суперлига: турнир с участием звезд

Источник: Instagram Александры Солдатовой

Трансляции турнира проведет компания «Телеспорт Медиа» совместно с фондом «Росконгресс».

Также вы сможете посмотреть трансляцию соревнований на Спорте Mail.Ru.

Помимо этого прямые эфиры пройдут также в соцсетях Одноклассники и ВКонтакте.

Берпи — популярное упражнение, которое сочетает в себе прыжок, планку и отжимание. Это упражнение суперэффективно и нагружает сразу мышцы практически всего тела.

Турнир пройдет в разных дивизионах и будет включать в себя предварительный раунд и финал в каждом дивизионе. Победителем станет спортсмен, который сделает больше всех берпи за одну минуту.

За победу будут сражаться в дивизионах «Сила» и «Красота». Соревноваться будут и мужчины, и женщины. Среди участников соревнований — Роман Репилов, Алексадра Солдатова, Арсен Галстян, Никита Трегубов, Дмитрий Логинов, Наталья Непряева, Екатерина Кейру и другие.

Судьей на соревнованиях будет врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов.