Текущие события
Футбол. Зарубежный
18.04
Ислочь
Славия М
21
Футбол. Зарубежный
18.04
Рух
Минск
10
Футбол. Зарубежный
18.04
Витебск
Динамо Брс
10
Футбол. Зарубежный
18.04
БАТЭ
Торпедо-БелАЗ
00
Футбол. Зарубежный
24.04
Смолевичи
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
24.04
Неман
Энергетик-БГУ
Все события
Фоторепортажи
27Лучшие спортивные фото 2020 года
24Верните мой 2007-й! Как выглядели звезды российского спорта 13 лет назад
20:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 21 апреля

Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости вторника 21 апреля из мира спорта, связанные с коронавирусом.

Наверх
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано52 763 +5 642
Скончалось456 +51
Выздоровело3 873 +427
Инфицировано2 540 553 +82 403
Скончалось175 438 +6 532
Выздоровело669 252 +25 334
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:42 MSK, 21.04
Источник: РИА "Новости"

Российскому футболу предрекли падение уровня

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия связал падение уровня российского футбола с уменьшением зарплат игроков на фоне пандемии коронавируса.

«Если не будет таких зарплат, на которые готовы приезжать иностранцы, то уровень станет ниже», — заявил Джикия.

В настоящий момент игроки большинства клубов российской премьер-лиги согласились на понижение зарплат из-за приостановки чемпионатов на время распространения коронавируса.

Первый боец UFC заболел коронавирусом

Американцский боец Лайман Гуд рассказал, что в марте сдал положительный тест на коронавирус. Спортсмен уже выздоровел.

«Я знал, что что-то случилось. Знаю свое тело, прошел через все это. В своей жизни получил много травм, но это было по-другому. Я своего тела вообще не чувствовал. Меня беспокоили только мои товарищи по команде, тренеры и все. Хорошо, что они не заразились и не заразили других. Я бы чувствовал за это ответственность», — сказал Гуд.

Трое игроков лондонского «Арсенала» отказались от понижения зарплат

Трое футболистов лондонского «Арсенала» не согласны на понижение зарплат на время пандемии коронавируса.

В понедельник «Арсенал» объявил о договоренности с игроками команды по снижению зарплат на 12,5%. Сообщается, что с этим не согласился самый высокооплачиваемый футболист команды, немецкий полузащитник Месут Озил. Зарплата Озила составляет 350 тысяч фунтов в неделю.

Татьяна Тарасова призвала срочно возобновить тренировки фигуристов

Известный тренер Татьяна Тарасова призвала в ближайшее время организовать ледовые тренировки для фигуристов сборной России, собрав спортсменов в одном из закрытых тренировочных центров.

«Это нужно сделать в ближайшее время! Почему мы должны потерять то, что мы только что обрели? У нас такая позиция перед Олимпийскими играми серьёзная. Почему мы должны без борьбы это отдать?», — считает Тарасова.

Футболисты «Манчестер Юнайтед» страдают от ожогов и укусов собак во время изоляции

Футболисты «Манчестер Юнайтед», сидящие по домам во время пандемии коронавируса, страдают от ожогов, полученных во время приготовления пищи, и укусов собак.

Об этом сообщил врач английского клуба Стив Макнелли.

«Диетолог отправил парней посмотреть уроки по приготовлению еды, поэтому многие из них начали развивать в себе новый навык и получили травмы в процессе, один или два человека», — сказал Макнелли.

Олег Тактаров ответил на оскорбления Емельяненко в свой адрес
Бывший тренер сборной России продлил контракт с «Фейенордом»
Российский голкипер заключил контракт с клубом НХЛ «Монреаль»
«Светлая душа»: спортивный мир скорбит по воспитаннику «Локо»
Daily Mail: футболист «Барселоны» близок к переходу в «Челси»
Александр Кержаков рассказал, как отказался переходить в «ПСЖ»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь