Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 21 апреля
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости вторника 21 апреля из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости вторника 21 апреля из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия связал падение уровня российского футбола с уменьшением зарплат игроков на фоне пандемии коронавируса.
«Если не будет таких зарплат, на которые готовы приезжать иностранцы, то уровень станет ниже», — заявил Джикия.
В настоящий момент игроки большинства клубов российской
Американцский боец Лайман Гуд рассказал, что в марте сдал положительный тест на коронавирус. Спортсмен уже выздоровел.
«Я знал, что
Трое футболистов лондонского «Арсенала» не согласны на понижение зарплат на время пандемии коронавируса.
В понедельник «Арсенал» объявил о договоренности с игроками команды по снижению зарплат на 12,5%. Сообщается, что с этим не согласился самый высокооплачиваемый футболист команды, немецкий полузащитник Месут Озил. Зарплата Озила составляет 350 тысяч фунтов в неделю.
Известный тренер Татьяна Тарасова призвала в ближайшее время организовать ледовые тренировки для фигуристов сборной России, собрав спортсменов в одном из закрытых тренировочных центров.
«Это нужно сделать в ближайшее время! Почему мы должны потерять то, что мы только что обрели? У нас такая позиция перед Олимпийскими играми серьёзная. Почему мы должны без борьбы это отдать?», — считает Тарасова.
Футболисты «Манчестер Юнайтед», сидящие по домам во время пандемии коронавируса, страдают от ожогов, полученных во время приготовления пищи, и укусов собак.
Об этом сообщил врач английского клуба Стив Макнелли.
«Диетолог отправил парней посмотреть уроки по приготовлению еды, поэтому многие из них начали развивать в себе новый навык и получили травмы в процессе, один или два человека», — сказал Макнелли.