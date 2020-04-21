Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 21 апреля

Источник: РИА "Новости"

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия связал падение уровня российского футбола с уменьшением зарплат игроков на фоне пандемии коронавируса.

«Если не будет таких зарплат, на которые готовы приезжать иностранцы, то уровень станет ниже», — заявил Джикия.

В настоящий момент игроки большинства клубов российской премьер-лиги согласились на понижение зарплат из-за приостановки чемпионатов на время распространения коронавируса.

Первый боец UFC заболел коронавирусом

Американцский боец Лайман Гуд рассказал, что в марте сдал положительный тест на коронавирус. Спортсмен уже выздоровел.

«Я знал, что что-то случилось. Знаю свое тело, прошел через все это. В своей жизни получил много травм, но это было по-другому. Я своего тела вообще не чувствовал. Меня беспокоили только мои товарищи по команде, тренеры и все. Хорошо, что они не заразились и не заразили других. Я бы чувствовал за это ответственность», — сказал Гуд.

Трое игроков лондонского «Арсенала» отказались от понижения зарплат

Трое футболистов лондонского «Арсенала» не согласны на понижение зарплат на время пандемии коронавируса.

В понедельник «Арсенал» объявил о договоренности с игроками команды по снижению зарплат на 12,5%. Сообщается, что с этим не согласился самый высокооплачиваемый футболист команды, немецкий полузащитник Месут Озил. Зарплата Озила составляет 350 тысяч фунтов в неделю.

Татьяна Тарасова призвала срочно возобновить тренировки фигуристов

Известный тренер Татьяна Тарасова призвала в ближайшее время организовать ледовые тренировки для фигуристов сборной России, собрав спортсменов в одном из закрытых тренировочных центров.

«Это нужно сделать в ближайшее время! Почему мы должны потерять то, что мы только что обрели? У нас такая позиция перед Олимпийскими играми серьёзная. Почему мы должны без борьбы это отдать?», — считает Тарасова.

Футболисты «Манчестер Юнайтед» страдают от ожогов и укусов собак во время изоляции

Футболисты «Манчестер Юнайтед», сидящие по домам во время пандемии коронавируса, страдают от ожогов, полученных во время приготовления пищи, и укусов собак.

Об этом сообщил врач английского клуба Стив Макнелли.