Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 23 апреля

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» готов предоставить «Открытие-Арену» врачам для борьбы с коронавирусом

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб готов предоставить свой стадион «Открытие-Арену» врачам для борьбы с коронавирусом.

«Конечно, мы готовы предоставить наши инфраструктурные мощности для борьбы с пандемией. Учитывая локацию стадиона, возможности прилегающей территории, а также близость транспортных магистралей и общественного транспорта, “Открытие-Арена” может использоваться для помощи медикам в различных направлениях», — сказал Цорн.

Чемпионат Европы по футболу среди женщин перенесен

Женский чемпионат Европы по футболу перенесен на 2022 год из-за пандемии коронавируса.

Изначально чемпионат Европы должен был пройти с 11 июля по 1 августа 2021 года в Англии.

Новые даты турнира — с 6 по 31 июля 2022 года.

«Перенеся чемпионат Европы среди женщин на следующий год, мы гарантируем, что наше главное женское соревнование станет единственным крупным футбольным турниром лета, предоставив ему то внимание, которого оно заслуживает», — заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

Оставшиеся матчи волейбольных еврокубков, в том числе и Суперфинал Лиги чемпионов, не будут доиграны. Об этом сообщила Европейская конфедерация волейбола (CEV).

Таким образом не будут завершены мужские и женские Лига чемпионов, Кубок CEV и Кубок вызова.

Клубы-участники турниров получат 80% запланированных призовых. Также командам будет оказана дополнительная финансовая поддержка.

Французские каскадеры сняли ролик про «битву с коронавирусом»

Французская школа каскадеров (Campus Univers Cascades) представила свой вариант борьбы с коронавирусом. Преподаватели и ученики показали свое мастерство, находясь на домашнем карантине.

Каждый каскадер записал на видео, как «получает» удар от соперника и «бьет» в ответ — получилось довольно реалистично.

УЕФА досрочно выплатит клубам 70 миллионов евро

УЕФА досрочно выплатит футбольным клубам 70 миллионов евро, причитающиеся им за вклад в турниры УЕФА среди национальных сборных.

Команды должны были получить деньги после стыковых матчей отбора Евро-2020, но в связи с финансовыми трудностями, которые клубы испытывают из-за пандемии коронавируса, было решено произвести выплаты незамедлительно.