Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 24 апреля

Источник: AP 2020

Игроки мужской и женской сборных России аплодисментами поблагодарили врачей, которые борются с распространением коронавируса.

Видео было опубликовано пресс-службой сборной России. Среди прочих в акции приняли участие Артем Дзюба, Денис Черышев, Александр Максименко, Ксения Коваленко и Константин Кучаев.

Призер чемпионата мира работает грузчиком во время эпидемии

Призер чемпионата мира по хайдавингу Артем Сильченко рассказал, что во время пандемии коронавируса работает грузчиком, чтобы прокормить семью.

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По словам спортсмена, в настоящий момент он не получает зарплату в сборной России.

«Эта работа требует физических усилий. Надо на что-то кормить семью. Форму поддерживаю как могу, но всё это совмещаю с работой. Тяжелые времена требуют тяжелых решений. Меня сняли с зарплаты в сборной России, а семья должна как-то жить, и я должен работать», — рассказал Сильченко.

Жену известного теннисиста обвинили в распространении ложной информации о коронавирусе

Елену Джокович, жену первой ракетки мира Новака Джоковича, раскритиковали за конспирологический пост в инстаграме.

Супруга теннисиста недавно поделилась с подписчиками роликом, в котором американский доктор Томас Кован рассказывал, что технология 5G помогает распространению коронавируса. Инстаграм решил вмешаться, и видео было снабжено пометкой «ложная информация».

Российский хоккеист рассказал, почему проводит карантин во Флориде

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин рассказал, почему проводит карантин во Флориде.

«Мы здесь сняли небольшой дом, потому что в Нью-Йорке оказался самый эпицентр. Мы хотели сначала в Россию улететь, но не получилось. А в Нью-Йорке жили в маленькой квартире. Постоянно нужно выходить, чтобы гулять с собакой. То есть контактировать с людьми. Вот и решили домик с территорией снять во Флориде, чтобы собаке было удобно. И погулять можно на свежем воздухе, и побегать, и позаниматься», — рассказал хокекист.

Футболист французского клуба попал в реанимацию с коронавирусом

Французский «Монпелье» на своем официальном сайте объявил, что один из футболистов клуба попал в реанимацию.

Сообщается, что это 23-летний полузащитник Саломон Самбия.