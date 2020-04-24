Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 24 апреля
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости пятницы 24 апреля из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости пятницы 24 апреля из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Игроки мужской и женской сборных России аплодисментами поблагодарили врачей, которые борются с распространением коронавируса.
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Призер чемпионата мира по хайдавингу Артем Сильченко рассказал, что во время пандемии коронавируса работает грузчиком, чтобы прокормить семью.
По словам спортсмена, в настоящий момент он не получает зарплату в сборной России.
«Эта работа требует физических усилий. Надо на
Елену Джокович, жену первой ракетки мира Новака Джоковича, раскритиковали за конспирологический пост в инстаграме.
Супруга теннисиста недавно поделилась с подписчиками роликом, в котором американский доктор Томас Кован рассказывал, что технология 5G помогает распространению коронавируса. Инстаграм решил вмешаться, и видео было снабжено пометкой «ложная информация».
Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин рассказал, почему проводит карантин во Флориде.
«Мы здесь сняли небольшой дом, потому что в
Французский «Монпелье» на своем официальном сайте объявил, что один из футболистов клуба попал в реанимацию.
Сообщается, что это 23-летний полузащитник Саломон Самбия.
«Вследствие проблем с пищеварением и дыханием один из наших игроков был госпитализирован, чтобы получить надлежащую помощь», — говорится в заявлении клуба.