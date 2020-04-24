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19:34 (мск), источник: Sportmail.ru

В твиттере высмеяли советы Трампа лечиться от коронавируса чистящими средствами

Удивительный человек.

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Источник: AP 2020

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции предложил новые способы борьбы с коронавирусом. Глава государства выступил после советника по науке и технологиям Министерства национальной безопасности Уильяма Брайана, который рассказал, что чистящие средства и белизна хорошо убивают новый вирус.

«Возьмем дезинфицирующее средство. Оно убивает вирус за минуту — мы можем это как-то использовать? Путем инъекции или для прочистки. Как видите, попадая в легкие, такое средство очень эффективно. Так что интересно было бы это проверить», — заявил Трамп.

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Производитель чистящих средств Dettol и Lysol уже выступил с призывом не пить их продукцию, применяя совет Трампа.

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Пользователи твиттера высмеяли необычное предложение Трампа.

«Ты уже сделал инъекция “Деттола”?».

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«Я Дональд Трамп, бах — и коронавируса нет».

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«Вау, Трамп такой умный. У меня нет “Деттола”, но думаю позавтракать чистящим средством для унитаза и металлическими губками».

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Андрей Санталов

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