В твиттере высмеяли советы Трампа лечиться от коронавируса чистящими средствами
Удивительный человек.
Удивительный человек.
Президент США Дональд Трамп на
«Возьмем дезинфицирующее средство. Оно убивает вирус за минуту — мы можем это
Производитель чистящих средств Dettol и Lysol уже выступил с призывом не пить их продукцию, применяя совет Трампа.
Пользователи твиттера высмеяли необычное предложение Трампа.
«Ты уже сделал инъекция “Деттола”?».
«Я Дональд Трамп, бах — и коронавируса нет».
«Вау, Трамп такой умный. У меня нет “Деттола”, но думаю позавтракать чистящим средством для унитаза и металлическими губками».
Андрей Санталов