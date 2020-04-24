В твиттере высмеяли советы Трампа лечиться от коронавируса чистящими средствами

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции предложил новые способы борьбы с коронавирусом. Глава государства выступил после советника по науке и технологиям Министерства национальной безопасности Уильяма Брайана, который рассказал, что чистящие средства и белизна хорошо убивают новый вирус.



«Возьмем дезинфицирующее средство. Оно убивает вирус за минуту — мы можем это как-то использовать? Путем инъекции или для прочистки. Как видите, попадая в легкие, такое средство очень эффективно. Так что интересно было бы это проверить», — заявил Трамп.